Balkanlar’ın Avrupai kenti: Belgrad

Tur öncesi aldığım önerilerde de yol boyunca anlatılan açıklamalarda da Belgrad için hep geniş bir parantez açılmıştı.

Saraybosna’dan hareketle, altı saatlik uzun bir otobüs yolculuğunun ardından Belgrad’a ulaştık.

Programdaki tek varış noktalı ülkelerden biri de Sırbistan.

Belgrad.

Kelime anlamı ‘Beyaz Şehir’.

Anlamı oldukça hoş olmasına karşın anlamın altını dolduracak beyaz bir görsellikle karşılaşmadım.

Birkaç iddia var ama en olası seçenek, kar yağışı nedeniyle geçirilen uzun kış mevsimi.

Hem tarihî hem modern hem de mimari bir plana sahip olan kent, yolu düşen her ziyaretçinin liste başı önerisi.

Kentin konumu ve manzarası oldukça etkileyici.

Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktada ve Karpat Havzası ile Balkan Yarımadası'nın kesişme noktasında yer alıyor.

Eski Belgrad (Stari Grad) ve Yeni Belgrad (Nova Grad) arasındaki geçiş oldukça hoş.

Diğer Balkan kentleri ve başkentleri ile kıyaslanması biraz haksızlık olur.

Kent merkezi olarak konumlandırabileceğimiz Cumhuriyet Meydanı’nda tur otobüsünden indik.

Meydanda bizi Sırbistan Prensi olan Mihailo Obrenović’in anıtı karşıladı.

Gerçi Türkler için hoş olmayan bir anlatısı olsa da sonuçta ülkenin ulusal kahramanlarından biri.

Anıta ve meydana yüzü dönük olarak Sırbistan Ulusal Müzesi ve Sırbistan Ulusal Tiyatrosu binaları yer alıyor.

Meydan aynı zamanda Knez Mihailova Caddesi’nin başlangıç noktasını da oluşturuyor.

Cadde, İstanbul’da Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nin bir benzeri.

O nedenle tanıdık bir eda ve özgüvenli adımlarla caddede yol aldık.

Sadece yaya trafiğine açık olduğu için de oldukça kalabalık bir sosyalleşme alanı.

Yol boyunca tarihî yapılar eşliğinde alışveriş mağazaları ve yeme içme noktaları yer alıyor.

Caddenin diğer ucunda ise sizi ünlü Belgrad Kalesi karşılıyor.

Yerel dilde Kalemegdan olarak anılan yerleşkenin konumu enfes.

Yukarıda da bahsettiğim Sava ve Tuna nehirlerinin birleştiği noktaya hâkim bir tepe üzerinde inşa edilmiş.

Kalenin manzarasındaki büyüleyici an ise gün batımı sırasında ortaya çıkıyor.

Kentte bulunacağınız zaman dilimi içerisinde, bir kez da olsa bu anı kalede karşılamanızı öneririm.

Kalemegdan Parkı ve Belgrad Kalesi alanlarına giriş tamamen ücretsiz ve 7/24 ziyarete açık.

Parkı geçerek ulaştığımız surların içerisinde;

Sırbistan'ın askerî tarihini görebileceğiniz bir Askeri Müze, bir Roma kuyusu, kazanılan zaferleri simgeleyen Pobednik Heykeli, Damat Ali Paşa Türbesi, Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi, Saat Kulesi, İşkence Müzesi, savaş silahlarının sergilendiği bir açık hava müzesi, hayvanat bahçesi ve bir Dinozor Parkı yer alıyor.

Kalenin önemli giriş kapıları arasında Saat Kapısı, Defterdar'ın Kapısı, Despot'un Kapısı, İç İstanbul Kapısı, Karadjordje'un Kapısı, Kral Kapısı, Leopold'un Kapısı, Dış İstanbul Kapısı, Güney Kapısı ve Zindan Kapısı bulunuyor.

Cumhuriyet Meydanı yakınlarında bulunan Terazije Meydanı’nda dünyaca ünlü isimleri ağırlamış tarihî Hotel Moskva yer alıyor.

Bölgede, Skadarlija (İşkodralı) olarak anılan ve zamanın aydınlarının sıklıkla uğradığı bir semt bulunmakta.

Eski şehir bölgesinde önemli ibadethaneler arasında ayakta kalan tek Osmanlı mirası olan Bayraklı Camii (Bajrakli Džamija), Yükseliş Kilisesi, görkemli çan kulesi ile Aziz Mihail Katedrali, Ayasofya’dan ilham alınarak inşa edilmiş Aziz Sava Katedrali, Taş Meydan Parkı (Tašmajdan) içinde inşa edilen Aziz Mark Kilisesi yer alıyor.

Genel kanının aksine, bu şehirde en üst düzey yöneticilerin yaşadığı saraylar Belgrad Kalesi dışında bulunuyor. Biri yazlık olmak üzere şehirde üç saray var:

Eski Saray (Stari Dvor), Yeni Saray (Novi Dvor) ve Beyaz Saray (Beli Dvor).

Şehirde mutlaka görülmesi gereken yerler arasında:

Sırp asıllı mucit, elektrik mühendisi ve makine mühendisi Nikola Tesla’nın kısa bir dönem yaşadığı ev, ünlü mucidin icatlarının deneyimlenebileceği minyatür bir deneyim müzesine dönüştürülmüş.

Nikola Tesla Müzesi listenizin üst sıralarında yer almalı.

1945 yılında Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ni kurarak 1980 yılına kadar aralıksız Yugoslavya Devlet Başkanı olarak görevde kalan, Josip Broz namıdiğer Tito için yaptırılan anıtmezarın içinde bulunduğu Yugoslavya Tarihi Müzesi de liste önerisidir.

Tuna Nehri kıyısında bulunan Zemun semti ya da bölgesi de konuklarına nehir kıyısı boyunca doğal güzellikler içerisinde sakinlik ve huzur vaat ediyor. Zemun bölgesine hâkim bir yükseklikte konumlanan Gardoş Kulesi ise hem yapı estetiği hem de panoramik manzarası ile fotoğraflarınızı süsleyecek.

Renkli ve hareketli bir gece hayatına sahip olan Belgrad, Tuna ve Sava nehirleri üzerine kurulu yüzen gece kulüpleri (splav) ile ünlü.

Savamala, Dorćol (Dörtyol), Skadarlija ve Ada Ciganlija gibi bölgeler, yerel halkın geniş ölçekli buluşma alanları.

Salt eğlence mekânlarına indirgemek biraz haksızlık olur.

Ülke genelinde ve kent özelinde pek çok kültür sanat kurumu bulunuyor.

Yolculuk planlamanız kültürel izleri takip etmekse bu konuda oldukça şanslısınız.

Kent genelinde: sekiz ana sanat dalında da önemli kurumlar, özel kuruluşlar, simge yapılar, müzeler, sergi alanları ve etkinlik mekânları oldukça yoğun.

Nazi Almanyası döneminde işgal altındaki Belgrad’da üç adet toplama kampı oluşturulmuş:

Banjica Toplama Kampı, Sajmište Toplama Kampı, Topovske Šupe Toplama Kampı.

Banjica günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Savaş turizmi ile ilgilenenler için de ilgi çekici olabilir.

Tarihsel bağlamda Sırbistan, Türk tarihinde önemli bir konumda.

Kanuni Sultan Süleyman’ın fethederek imparatorluğu zirveye taşıdığı bölge, aynı zamanda imparatorluğun ölüm fermanının imzalandığı Karlofça (Karlovci) yerleşimini de içinde barındırıyor.

Başkent dışında da Novi Sad, Niş ve Subotica gibi ressam fırçasından çıkmış yerleşim yerlerine sahip.

Hasılı, günübirlik bir varış noktası değil.

Sadece başkent için bile en az üç günlük bir planlama yapılmalı.

Belgrad, görülmesi ve deneyimlenmesi gereken birçok ayrıntısıyla sizi kentin sokaklarında kaybolmaya davet ediyor.

Bir sonraki ülkede görüşmek üzere.