Belgrad'a artık veda vakti.

Altı saatlik bir başka otobüs yolculuğu ile Sırbistan'ı boydan boya geçerek kayıtlardaki resmî adıyla Kuzey Makedonya'ya ulaştık.

İmparatorluk sınırları içerisinde, 521 yıllık geçmişiyle adeta bir Türk yurdu hâline dönüşmüş bir bölgedeyiz.

Ülke, 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından adını “Makedonya” olarak dünyaya ilan etse de Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti olarak tanındı.

Makedonya, tarihî ve coğrafi bağlamda Kuzey Makedonya'nın tamamını, Yunanistan'ın kuzeyinin büyük bölümünü oluşturan Yunan Makedonyası'nı, Bulgaristan'ın Pirin Makedonyası olarak bilinen güneybatı kesiminin büyük bölümünü ve Arnavutluk, Sırbistan ile Kosova'nın küçük bölümlerini kapsayan bir bölgenin adı olarak tanımlanıyor.

Milyonlarca etnik Yunan kendisini Makedon olarak tanımladığı için Yunanistan “Makedonya” adına karşı çıkmış ve uzun bir zaman boyunca diplomatik düzlemde uluslararası gündemi oldukça meşgul etmişti.

Ve 2018 yılında iki ülke arasında varılan uzlaşma sonucu Prespa Anlaşması ile istediğini elde etti. “Makedonya” olarak ilan edilen ülke adı “Kuzey Makedonya” olarak değiştirildi.

Makedon Kralı Büyük İskender ve Makedon Krallığı'nı temsil eden bayrakta yer alan “Vergina Güneşi” gibi Yunan kültürüne ait olduğu iddia edilen değerlerin de kullanılmasını engelledi.

Kuzey Makedonya yönetimi, “Büyük İskender” vurgusu yerine “Büyük Savaşçı” ifadesini kullanırken “Vergina Güneşi”nin bulunduğu bayrak tasarımını ise modern tasarımlı bir güneşle değiştirdi.

Ülkenin başkenti Üsküp (Skopje), Ortodoks Hristiyanlık için oldukça önemli olan Ohrid ve Genç Mustafa Kemal'in üç sene askerî eğitim aldığı askerî idadinin bulunduğu Manastır (Bitola) ülkenin en önemli yerleşim yerleri arasında.

Ortasından Vardar Nehri'nin geçtiği başkent Üsküp'ün en popüler noktaları arasında; heykelleriyle ünlü Makedonya Meydanı, meydandaki tarihî taş köprü ve Türk Çarşısı bulunuyor.

Murad döneminde yapımına başlanan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanan tarihî köprü, kentin modern yüzüyle tarihî Türk Çarşısı'nı birbirine bağlıyor.

Dönemin Başbakanı Nikola Gruevski'nin hayata geçirdiği “Üsküp 2014 (Skopje 2014)” projesi kapsamında başlatılan kentsel dönüşüm girişimiyle başkentin merkezinde Paris esintisi yaşatılmak istenmiş olsa da proje tam olarak tamamlanamamış.

Hatta Üsküp'te şöyle bir espri bile varmış:

Makedonya'nın %70'i Makedon, %20'si Arnavut, %10'u da heykel.

Makedonya Kapısı veya Makedonya Zafer Takı (Porta Macedonia) ile adım attığımız Makedonya Meydanı'nda (Pella Meydanı) kent estetiğinden uzak irili ufaklı yüzlerce heykel, tarihî köprünün her iki yakasını ele geçirmiş durumda.

Tarihî Türk Çarşısı ise günümüzde hâlâ ticaretin kalbinin attığı yer.

Hem tarihî hem turistik bölge.

Türk turist gruplarının kesinlikle ziyaret ettiği bölge, tarihî dokusuyla kentin en önemli noktalarından biri.

Bir diğer ayrıntı ise Vodno Tepesi'ndeki devasa Hristiyan haçı. Karanlık çöktüğünde ışıklarla aydınlatılan haç, gökyüzünde asılmış gibi duruyor.

Balkanlar'daki en büyük sorunlardan biri hâlâ din merkezli gerilimler.

Teleferikle ulaşılabilen Vodno Tepesi'nin panoramik kent manzarası muhteşem.

Üsküp'te dünyaya gelen, Arnavut kökenli, asıl adı Agnes Gonca Boyacı olan ve Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa'nın doğduğu ve büyüdüğü ev, “Rahibe Teresa Anıt Evi” olarak dönüştürülmüş.

Üsküp Kalesi de görülmesi gereken yerler arasında.

‘Balkanlar’ın İncisi’ olarak anılan Ohrid ise hem tarihî hem de güzelliğiyle öne çıkıyor.

“Slav dillerinin babaları” olarak bilinen Aziz Kiril ve Aziz Metodius kardeşler, 9. yüzyılda Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış ve Slav halklarını Hristiyanlıkla tanıştırmış önemli kişiliklerdir.

Kiril alfabesinin atası olarak anılan “Glagol” yazı sistemini oluşturarak Slav dillerinin yazılmasına olanak sağladılar.

Kiril ve Metodius, bu bağlamda Slav halklarının hem dilsel hem de dinî uyanışının öncüleridir.

Aziz Kliment (Clement) ve Aziz Naum ise Kiril ve Metodius’un öğrencileridir.

Balkanlar’a döndükten sonra Ohrid’i bir kültür ve eğitim merkezi hâline getirmişlerdir. Özellikle Aziz Kliment, Ohrid’de ilk Slav üniversitesini kurmuştur.

Kliment ve Naum, aynı zamanda Aziz Kiril’in alfabesini geliştirerek bugünkü Kiril alfabesinin temelini oluşturmuşlardır.

Göle adını veren Ohrid kenti, hem Hristiyanlık hem de Slav halklarının tarihî için çok önemli bir merkez.

Ohrid merkezde yer alan Aziz Kliment Kilisesi ve kent merkezine 29 km mesafedeki Aziz Naum Manastırı, her iki tarihî kişiliğe ait önemli yapılardır.

İnşa edildiği dönemde Birinci Bulgar İmparatorluğu'nun başkentliğini üstlenen Ohrid kentinde inşa edilen Çar Samuel Kalesi zamana meydan okuyor.

İnternet arama motorlarına Ohrid yazdığınızda karşınıza çıkan göl manzaralı dinî yapı ise Aziz John Kilisesi. Fotoğrafçılar için cazip bir fotoğraf noktası.

İlginç ziyaret noktalarından bir diğeri ise 3.000 yıllık geçmişi ile Ohrid Gölü üzerinde su içinde inşa edilmiş ‘Kemik Körfezi Müzesi’.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 sene askerî eğitim aldığı Manastır, hepimizin okul sıralarında öğrendiği bir yerleşim yeri.

Ulusal bilincin kılcal damarlarında ilerlemek isteyenler için ‘Manastır Askerî İdadisi’ görülmesi gereken noktalar arasında.

Manastır, Kuzey Makedonya'nın en Avrupa hissi veren noktası.

Kişisel olarak ziyaret etmeyi tercih etmediğim Matka Kanyonu ise çok tercih edilen bir tur rotası. Özel teknelerle kanyonda bir gezi pek çok insan için heyecan verici olabilir.

Kalkandelen (Tetovo) yerleşim yerindeki, duvarları çiçek desenleriyle işlemeli Alaca Cami de uğrak noktalardan biri.

Kuzey Makedonya genel hatlarıyla Türk ziyaretçilerini mutlu edecek, Türkçe iletişim kurabileceğiniz, küçük ama sevimli bir ülke. Hafta sonu kaçamağı için ideal bir varış noktası.

Kuzey Makedonya izlenimlerim ana başlıklarla bu şekilde.

Bir sonraki ülkede görüşmek üzere.

Dipnot:

Yazı dizisi süresince kullandığım ‘Türk’ ve ‘İmparatorluk’ ifadeleri geçmişe öykünme değil, bölge tarihini şekillendiren izleri açıklama amacı taşımaktadır.