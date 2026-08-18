'Bir gezginin izlenimlerinden;' yazı dizisine devam etmeden önce, ön bilgi ya da ön açıklama niteliğinde bir yazı kaleme alma gerektiğini düşündüm.

Arnavutluk ile başlayan Balkan Turu kapsamında; sıradaki ülkelerin tamamını ilgilendiren bir giriş yazısı.

Öncelikle her tarih anlatısında adı geçen Slavlar kimdir ve nerelerde yaşarlar ona bir göz atalım.

Slavlar, Avrupa'da varlığını sürdüren, nüfusu en kalabalık etnik topluluklardan biri.

Çoğunlukla da Avrupa'nın doğusunda ve güneydoğusunda yaşıyorlar.

Günümüzde üçe ayrılmış durumdalar.

Doğu Slavları, Batı Slavları ve de Güney Slavları olarak geniş bir coğrafyada bulunuyorlar.

Doğu Slavları; Belarus, Rusya ve Ukrayna'da

Batı Slavları; Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovakya'da

Güney Slavları; Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya (günümüzde Kuzey Makedonya), Karadağ, Sırbistan ve Slovenya'da yaşayanları tanımlamak için kullanılıyor.

Temel olarak tüm Slavlar ortak kökene sahip. Kısaca kardeş ülkeler.

Tur kapsamında değineceğimiz ülkeler ise Güney Slavları arasında yer alıyor.

Her ülke tarafından resmi dil olarak ilan edilen;

Slovence, Hırvatça, Boşnakça, Sırpça, Karadağca, Makedonca ve Bulgarca ise aslında Güney Slavlarının ortak dili olan Slavca.

Sadece 'ağız' farklılığı dediğimiz ayrıntı, (örneğin; Karadeniz veya Ege ağzı) resmi tanımlamayı belirliyor. Teknik olarak aynı ailenin çocukları.

Yugoslavya (Jugoslavija: Güney Slavları) projesinin temeli de bu kardeşlik bağının bir arada yaşama kültürüne dönüştülmesi arzusu.

O da ne yazık ki dünya-zamana baktığımızda kelebeğin ömrü kadar sürdü.

Slav topluluklarının bir arada olamamasının en başat özelliği, dünya tarihinde de sık sık örneklerini gördüğümüz 'Güç savaşları'.

Onlarca sayıda prenslik ve krallık; Avrupa'nın doğusunda ve güneydoğusunda ortaya çıkmış, kimileri savaşlar sonrası sınırlarını genişletmiş, kimileri başka bir gücün egemenliği altına girmiş ya da ona tabi olarak varlığını sürdürmüş.

Selçuklu sonrası Anadolu’da ortaya çıkan Türk devletleri gibi düşünebilirsiniz.

Ortak ata soylu topluluklar, birbirlerine üstünlük kurma savaşında kardeş kanı dökmüşlerdi. Tüm tarihi çağlarda olduğu gibi.

Slav topluluklarının birbirlerinden uzaklaşmalarını sağlayan bir diğer önemli unsur ise; teolojik seçimler.

Pagan Slav toplulukları, ilk olarak 7. ve 12. yüzyıllarda Hristiyanlıkla tanıştı.

Daha sonra da 1054'teki Doğu - Batı Kiliselerinin ayrılması sonucu, Ortodoks Hristiyanlık daha çok Doğu ve Güney Slavların dini inancı iken Katolik Hristiyanlık daha çok Batı Slavlar arasında yayıldı.

Hali hazırda devam eden 'Güç savaşları'nın yanı sıra 'Din savaşları'da daha fazla Slav kanının akıtılmasına yol açtı.

Bu da yetmezmiş gibi, 7. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlayan, özellikle Güney Slavlar tarafından kabul edilen İslam inancı, tüm Slav topluluklarını birbirine düşürdü.

Meraklısı için bilgi notu; Müslüman Slavların büyük bölümü Sünni inancın Hanefi mezhebine bağlı.

Ayrışmanın ilk darbesini güç savaşları oluşturmuştu. Ortodoks - Katolik mezhep çatışması daha fazla ayrışmayı körüklerken, son darbe İslam inancının yaygınlaşması ile birlikte yaşandı.

Ve bu gelişme, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği korkunç olaylara yol açtı. (Bkz. Bosna Savaşı)

Tabii bu noktada, Balkan coğrafyasının Türk egemenliğine girmesi ve ardından bölgenin dolaylı bir şekilde İslamiyet etkisinde kalması da önemli bir rol oynadı.

Açıkça görüldüğü üzere; aynı evi paylaşan, aynı dili konuşan, aynı aileden onlarca kardeş, farklı inanç seçimleri yüzünden ayrı noktalara savrulmuş, sahip oldukları güçle doğru orantılı, birbirine yaşam hakkı tanımama, varlığını kabul etmeme gibi güç zehirlenmesi belirtilerini dönem dönem göstermiş bir coğrafya.

Özetle, Orta Doğu gibi kaotik bir görünüme sahip.

İzlenimlerimi paylaştığım turistik anlatının içindeki bu ayrıntılı tarihi bilgilerin gerekçesi, gezip gördüğüm coğrafyadaki parçalanmanın alt yapısını açıklamak için.

Bu ve sonraki yazılarda değineceğim konularda kardeş kanı dökülmesinin anlamsızlığına yer yer atıfta bulunacağım.

Bu bir Habil ve Kabil hikayesi.

Kabil'in Habil'i öldürerek başlattığı o acımasız gerçeğin yansıması.

Dünyadaki ilk katil Kabil'in akıttığı kan, yeryüzünü hala kırmızıya boyamaya devam ediyor.