Evcil hayvan dünyasının en asil ve dikkat çekici üyelerinden olan beyaz renkli kediler, yüzyıllardır insanlığın odak noktası konumunda. Tamamen beyaz tüylere sahip olan bu canlılar, aslında genetik olarak oldukça nadir ve özel bir sınıfta yer alıyor. Uzmanlar, bir kedinin tamamen beyaz olmasının arkasında baskın bir beyazlık geninin ($W$ geni) veya albinizmin yattığını belirtiyor. Ancak bu saf güzellik, beraberinde bazı hassasiyetleri de getiriyor.

İŞİTME ENGELİ VE GÖZ RENGİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Halk arasında sıkça konuşulan "beyaz kediler sağır olur" inanışı, bilimsel bir gerçeğe dayanıyor. Yapılan araştırmalara göre, özellikle mavi gözlü beyaz kedilerin yaklaşık %60 ila %80'i işitme engelli olarak dünyaya geliyor. Bu durum, tüylere beyaz rengini veren genin, iç kulaktaki işitme reseptörlerinin gelişimini de etkilemesinden kaynaklanıyor. Eğer kedinin gözlerinden sadece biri maviyse (Van kedilerinde olduğu gibi), genellikle sadece mavi gözün olduğu taraftaki kulakta sağırlık görülüyor.

GÜNEŞ IŞIĞINA KARŞI HASSASİYET

Beyaz kedilerin bir diğer hassas noktası ise ciltleri. Tüylerinde pigment bulunmadığı için güneşin zararlı UV ışınlarına karşı oldukça savunmasızdırlar. Özellikle kulak uçları ve burun bölgelerinde güneş yanıkları ve buna bağlı olarak cilt kanseri riski yüksektir. Bu nedenle beyaz kedi sahiplerinin, dostlarını uzun süre direkt güneş ışığına maruz bırakmaması öneriliyor.

Sonuç olarak, beyaz kediler özel bakım, yoğun ilgi ve sevgi isteyen canlılardır. Onların sessiz dünyasını anlamak ve doğru bakım yöntemleriyle hayatlarını kolaylaştırmak, bu pamuk kalpli dostlarımızla uzun ve mutlu bir ömür geçirmenin en önemli anahtarıdır.