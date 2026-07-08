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Kaynak: İHA

Nevşehir’de yaşanan hırsızlık olayları kentte gündem oldu. İddiaya göre 16 yaşındaki bir şüpheli, tek gecede 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiye girerek hırsızlık yaptı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SEVGİ EVLERİ’NDEN KAÇTI, NEVŞEHİR’DE PEŞ PEŞE HIRSIZLIK YAPTI

Geçtiğimiz haftalarda Nevşehir il merkezinde meydana geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, farklı noktalardaki hırsızlık olaylarının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Kimliği tespit edilen 16 yaşındaki şüphelinin, Kırıkkale’de bulunan Sevgi Evleri’nden kaçarak Nevşehir’e geldiği öğrenildi.

ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE ŞEHİR İÇİNDE DOLAŞTI

Polis ekiplerinin araştırmalarında şüphelinin kent içerisindeki ulaşımını da çaldığı motosikletlerle sağladığı ortaya çıktı.

Şüphelinin iki farklı motosikleti çaldığı, bu motosikletleri kullandıktan sonra şehrin farklı noktalarına bıraktığı belirlendi. Daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine, buradan da başka bir araçla Niğde-Ankara Otoyolu istikametine gittiği tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin iş yerlerine rahat tavırlarla girdiği ve içeride dolaştığı görüldü.

Görüntülerde, iş yerlerinde inceleme yapan şüphelinin daha sonra olay yerlerinden ayrıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ PEŞİNDE

Otoyol güzergahında izini kaybettiren 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.