Hepsiburada tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin yayın tarihinin duyurulmasını takip eden beş haftalık dönemde “Masumiyet Müzesi” için yapılan aramalar yüzde 641, satışlar ise yüzde 406 oranında yükseldi.

Dizinin platformda izleyiciyle buluştuğu 13 Şubat’ta talep en yüksek seviyeye ulaştı.

Kitap satışları bir önceki haftaya göre bir gecede yüzde 885 artarken, aynı gün yapılan aramalarda haftalık bazda yüzde 1528’lik artış kaydedildi. Yoğun talep nedeniyle platformdaki mevcut stokların kısa sürede tükendiği bildirildi.

Verilere göre kitaba en fazla ilgi, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ’dan geldi. Satın alan kullanıcıların yüzde 70’ini kadınlar, yüzde 30’unu ise erkekler oluşturdu.