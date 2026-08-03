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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araç vergilendirmesinde matrah sınırları belirleyici olmaya devam ediyor.

ÖTV DİLİMİ DEĞİŞİNCE FİYAT BİR GECEDE YÜKSELDİ

Bunun son örneği tamamen elektrikli MINI Countryman E modelinde yaşandı.

Daha önce Türkiye'de "Favoured" donanım seviyesiyle matrah sınırının altında kalan model, yüzde 25 ÖTV diliminde yer alması sayesinde yaklaşık 2,4-2,5 milyon TL seviyesinde satışa sunuluyordu.

Ancak MINI'nin zenginleştirilmiş "Favoured Plus" donanım paketini sunmasıyla birlikte aracın matrahı kritik sınırı aştı.

Böylece modelin ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 55'e yükselirken, anahtar teslim satış fiyatı da 3 milyon 840 bin TL seviyesine çıktı.

Haberde, fiyat artışının yalnızca vergi dilimindeki değişimden kaynaklanmadığı, vergisiz araç fiyatının da yaklaşık 400 bin TL arttığına dikkat çekildi.

YENİ DONANIM PAKETİNDE NELER VAR?

Henüz resmi donanım listesi paylaşılmasa da markadan alınan bilgilere göre Favoured Plus paketinde şu özelliklerin yer alması bekleniyor:

19 inç jantlar

Adaptif hız sabitleyici

360 derece görüş sistemi

Harman Kardon premium ses sistemi

Bu ek donanımların aracın matrahını artırarak üst ÖTV dilimine geçmesine neden olduğu belirtiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Donanım paketindeki güncellemeye rağmen aracın teknik altyapısında ve performans değerlerinde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Elektrikli MINI Countryman E'de 150 kW güç ve 250 Nm tork üreten elektrik motoru görev yapıyor.

Model, 65,2 kWsa net kapasiteye sahip bataryasıyla 501 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

0'dan 100 kilometre hıza 8,6 saniyede ulaşan araç, 130 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 29 dakikada şarj edebiliyor.