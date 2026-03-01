CNN Türk ekranında Nagehan Alçı ve Nazlı Ilıcak, savcıları ve polislerin metinlerini, yani FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını savunurken o kadar pervasızdılar ki…

O dönemki kötülükleri televizyon ekranlarından takip edenlerin bu ikiliyi unutması mümkün değil!

İkili yıllar sonra bir etkinlikte buluştu.

Nagehan Alçı sosyal medyada bir fotoğraf karesi paylaştı, ortalık karıştı.

Destek verenler, kumpaslar dönemini hatırlatıp hesap soranlar…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan, 2018'de tahliye edilen eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın anılarını kaleme aldı.

"Bir Hikayem Var" ve "Hikayemin Sonu" adlı iki kitabın tanıtımı için “seferberlik” ilan edildi.

Gazeteci Sedat Ergin'in, Şahin Alpay'ın kitabının sunumu yaptığı buluşmaya Nazlı Ilıcak, Nagehan Alçı, Elif Çakır, Taha Akyol, Meral Tamer, Ömer Madra, Nuri Çolakoğlu, Osman Ulagay, Cem Kozlu, Yıldıray Oğur, Ertuğrul Özkök, Gülseren Onanç katıldı.

Eski solcular, liberaller, FETÖ’den ceza yiyenler…

Kimileri kumpas davaları hatırlatmış…

Kimileri liberal ihaneti…

Bu fotoğrafın tartışılmayan farklı bir yönü var; Aydınlık’tan kaçanlar şimdi nerede?

Şahin Alpay, 30 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

FETÖ’nün kapatılan Zaman Gazetesi’nin yazarıydı. 30 ay cezaevinde kaldıktan sonra 2018 yılında çıkmıştı.

Girerken FETÖ’yü savunarak girdi.

Çıkarken “Arkada kalan ne terörizmle ne darbeyle ilgisi olmayan binlerce insan var. Onlar özgür olmadıkça Türkiye'nin de özgür olamayacağını düşünüyorum” diyerek çıktı.

FETÖ’nün Zaman Gazetesi kapatıldı ama Şahin Alpay sosyal medyadaki tanıtımından hala Zaman Gazetesi’ni kaldırmadı.

Belli ki, nasıl girdiyse öyle çıktı!

FETÖ firarisi Erkam Tufan Aytav, Doğu Perinçek liderliğindeki Aydınlık Hareketi içinde bir süre yer aldıktan sonra ayrılan 7 isimle konuşmuş ve “Aydınlıktan Kaçanlar” kitabını yazmıştı.

Bu 7 isim şöyleydi: Cengiz Çandar, Şahin Alpay, Halil Berktay, Oral Çalışlar, Gülay Göktürk, Ethem Sancak ve Büşra Ersanlı.

İşte o kitapta Şahin Alpay bölümü özetle şöyleydi:

“1971 sonuna kadar 4 yıl Aydınlık Hareketi içinde bulunur. Filistin’de gerilla eğitimi alır, İsveç’e sığınmak zorunda kalır. “Türkiye’de ‘devrimci’ gençler, ülkeye özgürlük, adalet gelsin diye yola çıkmıştık. Fakat yaptığımız işler ülkeyi zalim, faşist bir diktatörlük altına sokmaya hizmet edebilirdi. Zamanla Türkiye ve dünyanın ihtiyacı olanın sosyalizm değil, siyasi özgürlük ve demokrasi olduğuna karar kıldım.” diyor. Şahin Alpay ‘dönek’ olduğunu kabul ederek, “Dönekliğimle iftihar ediyorum” diyor: “Dönekliğin bir ahlaki, bir de felsefi anlamı var. Ahlaki bakımdan her zaman sözüne sadık olmaya çalıştım ama felsefi bakımdan bir döneğim ve iftihar ediyorum. Çünkü yanlışlardan dönmek, bir erdemdir.”

Gelelim diğerlerine…

Cengiz Çandar, DEM Parti’nin milletvekili oldu.

Gülay Göktürk, DEVA Partisi’nde yönetici oldu.

Ethem Sancak önce AKP’ye gitti sonra Perinçek’in yanına döndü.

Halil Berktay, Oral Çalışlar ve Büşra Ersanlı ise liberal köşelerde yazmaya devam ediyor.

Hafıza önemli, zaman zaman tazelemek gerekir.

Bir süre kendisini unutturanları tekrar gördüğünde ne olduğunu hatırlamak için…