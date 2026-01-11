Türk kahvesi denilince akla gelenler; kendine has kokusu, tadı, ritüelleri, falı...

Türk kahvesi için mekanlar açılıyor, o mekanlara bir de özel tasarımlar yapılıyor.

Böyle en otantiklisinden felan...

Harika bir tat, mükemmel bir lezzet...

Her gün içmeden yapamayanlar var. Her gün içmese de canı çekti mi iki höpürdetmek isteyeni var.

Adına şarkılar, şiirler var...

Üstüne çok şey söylenir ama gördüğünüz gibi adına köşe yazısı bile var.

***

Şimdi sebep sonuç ilişkisi çok geniş olacak belki ama ben yorumsuz bir soru işareti bırakmak istiyorum.

Türk kahvesinin paketinin ortalama fiyatı 100 TL.

Dışarıda bir mekanda bir fincan kahve içmenin ortalama bedeli 150 TL.

Yani bir paketten 20 fincan kahve çıkıyor. Bu 20 kahve 3 bin TL ediyor.

Yani bir işletmeysen 100 TL'lik bir paket Türk kahvesinden 3 bin TL kazanabilirsin.

Ve sen o işletmede safranlı Türk kahvesi veya közde Türk kahvesi yapmadan, elektronik bir Türk kahvesi makinasıyla ve en iyi ihtimalle arıtma su ile bir Türk kahvesi yaparak ki maliyetini saymaya gerek duymadan gelir elde edebilirsin.

Düzeltiyorum: FAHİŞ şekilde gelir elde kesinlikle edeceksindir.

Yani...

Bir fincan kahve olsa ama adam gibi bir kahve...

***

Kahve olayı için yeterince şey anlattım.

Mesele kahve değil aslında, mesele her şeyin fahiş oluşu...

Peki neden her şey değerinden katlarca yüksek?

Belki de fahişçileri boykot etme zamanı çoktan gelmiştir de geçiyordur...