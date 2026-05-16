Konak Belediyesi ekiplerinin ihbar üzerine gittiği Kemal Reis Mahallesi’ndeki bir daireden, halk sağlığını tehlikeye atan ve çevreye ağır koku yayan 10 ton çöp tahliye edildi.
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı
İzmir Konak’ta mahallelinin kabusu olan çöp eve yasal izinle müdahale eden belediye ekipleri, iki günde tam 10 ton çöp tahliye ederek sokaktaki yoğun koku ve hastalık riskine son verdi.
Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Konak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Kemal Reis Mahallesi 281 Sokak’taki çöp eve müdahale ederek hem çevreyi hem de halk sağlığını tehdit eden durumun önüne geçti.
Apartmanda ve sokakta yoğun kokuya sebep olan çöp birikmiş eve mahkeme kararıyla giren ekipler, iki günlük bir çalışma gerçekleştirerek evdeki çöp ve atıkları tamamen boşalttı.
Çalışma sonucunda evden tam 10 ton çöp çıkarıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde mahallede uzun süredir yaşanan kötü koku sorunu giderildi.
Konak’ta çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden her duruma karşı çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi’ne çöp ev ihbarı 444 35 66 numaralı telefon üzerinden ve Konak İletişim Merkezi’ne başvuruyla yapılabiliyor.
Çöp evlerin tahliye edilmesi süreci; adli makamlar ve emniyet güçlerinin de devreye girmesiyle birlikte hukuki kurallara uygun olarak gerçekleştiriliyor.
Mahalle sakinlerinin şikayetleri doğrultusunda başlatılan çöp evlerin tahliye edilmesi süreci; gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından adli makamlar ve emniyet güçlerinin de devreye girmesiyle birlikte, hem kamu sağlığını korumak adına hem de hukuki kurallara tam uyum sağlanarak gerçekleştiriliyor.
Çöp evlerde biriken organik ve katı atıklar; fare, hamam böceği, sinek gibi haşerelerin ve mikroorganizmaların hızla üremesine yol açarak başta tifo, kolera, tüberküloz, dizanteri ve ciddi cilt enfeksiyonları olmak üzere birçok ölümcül hastalığın çevre sakinlerine ve mahalleye yayılmasına neden olur.