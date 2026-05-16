Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Bir evden tam 10 ton çöp çıktı

Bir evden tam 10 ton çöp çıktı

İzmir Konak’ta mahallelinin kabusu olan çöp eve yasal izinle müdahale eden belediye ekipleri, iki günde tam 10 ton çöp tahliye ederek sokaktaki yoğun koku ve hastalık riskine son verdi.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı - Resim: 1

Konak Belediyesi ekiplerinin ihbar üzerine gittiği Kemal Reis Mahallesi’ndeki bir daireden, halk sağlığını tehlikeye atan ve çevreye ağır koku yayan 10 ton çöp tahliye edildi.

1 8
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı - Resim: 2

Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Konak Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Kemal Reis Mahallesi 281 Sokak’taki çöp eve müdahale ederek hem çevreyi hem de halk sağlığını tehdit eden durumun önüne geçti.

2 8
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı - Resim: 3

Apartmanda ve sokakta yoğun kokuya sebep olan çöp birikmiş eve mahkeme kararıyla giren ekipler, iki günlük bir çalışma gerçekleştirerek evdeki çöp ve atıkları tamamen boşalttı.

3 8
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı - Resim: 4

Çalışma sonucunda evden tam 10 ton çöp çıkarıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde mahallede uzun süredir yaşanan kötü koku sorunu giderildi.

4 8
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı - Resim: 5

Konak’ta çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden her duruma karşı çalışmalarını sürdüren Konak Belediyesi’ne çöp ev ihbarı 444 35 66 numaralı telefon üzerinden ve Konak İletişim Merkezi’ne başvuruyla yapılabiliyor.

5 8
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı - Resim: 6

Çöp evlerin tahliye edilmesi süreci; adli makamlar ve emniyet güçlerinin de devreye girmesiyle birlikte hukuki kurallara uygun olarak gerçekleştiriliyor.

6 8
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı - Resim: 7

Mahalle sakinlerinin şikayetleri doğrultusunda başlatılan çöp evlerin tahliye edilmesi süreci; gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından adli makamlar ve emniyet güçlerinin de devreye girmesiyle birlikte, hem kamu sağlığını korumak adına hem de hukuki kurallara tam uyum sağlanarak gerçekleştiriliyor.

7 8
Bir evden tam 10 ton çöp çıktı - Resim: 8

Çöp evlerde biriken organik ve katı atıklar; fare, hamam böceği, sinek gibi haşerelerin ve mikroorganizmaların hızla üremesine yol açarak başta tifo, kolera, tüberküloz, dizanteri ve ciddi cilt enfeksiyonları olmak üzere birçok ölümcül hastalığın çevre sakinlerine ve mahalleye yayılmasına neden olur.

8 8
Kaynak: ANKA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro