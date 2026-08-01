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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 19 Temmuz'da Yeşiltepe Mahallesi'nde bir ikametten 1100 dolar, 1300 avro ve 21 gram altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, binaya girerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler P.Ç, F.Ç. ve D.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin binaya giriş yaparak merdivenden yukarı çıkması ve daha sonra binadan ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.