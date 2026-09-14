Bazı haberler vardır, metrekare hesabıyla okunmaz.

Bazı binalar vardır, betonundan önce hafızaya dokunur.

İmralı'da Abdullah Öcalan için bir yaşam ve çalışma alanı hazırlandığına ilişkin tartışma da tam olarak böyledir.

Mesele yalnızca bir ev değildir.

Mesele, o evin nerede olduğu, kimin için yapıldığı, nasıl yapıldığı ve belki hepsinden önemlisi, bu ülkeye ne zaman ve nasıl anlatılmasının düşünüldüğüdür.

Devlet Bahçeli'nin gazeteci Nagehan Alçı'ya yaptığı açıklamalarla İmralı'da Öcalan için “ev konforuna sahip”, bahçeli bir yapı inşa edildiğinin ortaya çıkması, Türkiye'de zaten uzun süredir devam eden tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Daha sonra yapının çalışma alanı ve yaşam alanı şeklinde tasarlandığına ilişkin ayrıntılar da kamuoyuna yansıdı.

Ancak asıl soru şurada:

Bu ülkenin kamuoyu bu gelişmeyi neden Devlet Bahçeli'den öğrendi?

Daha da önemlisi:

Devlet Bahçeli bunu neden şimdi söyledi?

Çünkü hafıza henüz o kadar zayıflamadı.

Daha birkaç ay önce aynı soru kamuoyunun gündemine gelmişti.

“İmralı'da Öcalan için özel bir konut mu yapılıyor?”

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bu soru doğrudan sorulmuştu.

Verdiği cevap açıktı:

“Özel olarak bir konut yapılma durumu yok.”

Gürlek, İmralı'da idari bir yerleşke bulunduğunu, ihtiyaç doğrultusunda yeni yapıların yapılabileceğini, ancak Öcalan'a özel bir konut inşa edilmesinin söz konusu olmadığını ifade etmişti.

Daha önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de Öcalan için İmralı'da villa ya da özel konut inşa edildiği yönündeki haberleri “gerçek dışı” olarak nitelendirmişti.

Şimdi ise ülkenin en önemli siyasi aktörlerinden biri çıkıyor ve gazeteciye, İmralı'da bahçeli, yaşam koşullarına uygun bir ev yapıldığını söylüyor.

Ardından bazı gazeteciler ve siyasi isimler, aslında bu gelişmeden uzun süredir haberdar olduklarını ifade ediyor.

İşte insanın canını asıl acıtan yer burasıdır.

Demek ki mesele sadece bir yapı değildi.

Demek ki mesele, bilginin kendisiydi.

Kimin neyi bildiği...

Kimin neyi söylemediği...

Kimin hangi soruya ne cevap verdiği...

Ve kamuoyunun hangi aşamada bu gerçekle karşılaştırılmasının uygun görüldüğü...

Belki de bütün hesap buydu.

Halkın tepki vereceği ilk anda değil...

Sürecin belirli bir aşamasında...

Gündemin başka tartışmalarla dolu olduğu bir zamanda...

Kamuoyunun tepkisinin mümkün olduğu kadar sınırlanabileceği bir dönemde...

Belki de bu gerçek bir gün, uygun bir dille ve uygun bir siyasi atmosfer içerisinde anlatılacaktı.

Belki anlatılmayacaktı bile.

Bunu bilmiyoruz.

Ama bildiğimiz bir şey var:

Devlet Bahçeli'nin açıklaması, bu konuda kurulmuş olması muhtemel bütün zamanlama hesaplarını altüst etti.

Çünkü artık mesele kulis bilgisi olmaktan çıktı.

Artık kamuoyunun önünde.

Artık soruluyor.

Ve soruların en büyüğü şu:

Madem böyle bir yapı vardı ya da hazırlanıyordu, daha önce yapılan yalanlamalar ne anlama geliyordu?

Elbette devlet, cezaevi sistemi içerisinde farklı düzenlemeler yapabilir.

Elbette güvenlik gerekçeleri olabilir.

Elbette devam eden siyasi süreçlerin kendine özgü şartları bulunabilir.

Bunların tamamı tartışılabilir.

Ama tartışılamayacak olan şey, bu ülkenin insanlarının hafızasıdır.

Çünkü bu haberin en fazla dokunduğu insanlar, televizyon ekranlarında tartışma programlarına çıkanlar değil.

İmralı'yı haritada bile görmek istemeyen insanlar.

Bir mezar taşının başında yıllardır oğlunun adını okuyan anneler.

Çocuğunu PKK saldırılarında kaybetmiş babalar.

Evladını askere gönderirken “sağ salim döner” diye dua eden, sonra kapısına gelen üniformalı görevlilerden hayatının en acı haberini alan aileler...

Ve belki bugün hâlâ sıvasız bir evde yaşayanlar.

Bu ülkede evladını teröre kurban vermiş bir ailenin evine girdiğinizde, tartışmanın ne kadar büyük olduğunu anlarsınız.

Bir köşede yıllardır saklanan asker fotoğrafı vardır.

Duvara asılmış bir şehitlik belgesi.

Solmuş bir çocukluk fotoğrafı.

Bir de hiç bitmeyen bir cümle:

“Benim oğlum ne için öldü?”

İşte İmralı'daki ev tartışması, en çok bu soruya çarpmaktadır.

Çünkü Öcalan için yapılacak yapının adı “villa” olsun ya da olmasın...

“Ev” densin...

“Yaşam alanı” densin...

“Çalışma alanı” densin...

“İdari yerleşke içerisindeki yapı” densin...

Kelime değişebilir.

Fakat insanların zihnindeki görüntü değişmez.

Bir tarafta yıllarca sıvasız evinde evladının fotoğrafına bakan bir anne...

Diğer tarafta, Türkiye'nin on yıllar boyunca mücadele ettiği bir terör örgütünün lideri için daha iyi yaşam ve çalışma koşullarının konuşulması...

İnsanların itirazı tam da budur.

Bu yüzden bu meseleye yalnızca siyasi strateji üzerinden bakmak eksik kalır.

Bu, aynı zamanda adalet duygusuyla ilgili bir meseledir.

Devletler bazen barış için zor kararlar alabilir.

Siyaset bazen toplumun hoşuna gitmeyecek tercihler yapmak zorunda kalabilir.

Ama hiçbir siyasi hedef, insanların acısını yok sayma hakkı vermez.

Barış isteniyorsa bile, o barışın dili ölenlerin ailelerini daha fazla incitmemelidir.

Yeni bir süreç yürütülüyorsa bile, bunun bedelini yıllarca evladının yokluğuyla ödemiş insanlara karşı daha dikkatli davranılmalıdır.

Ve en önemlisi...

Gerçekler, halkın ne zaman en az tepki vereceği hesaplanarak açıklanmamalıdır.

Çünkü demokrasi, vatandaşın duygularını yönetme sanatı değildir.

Demokrasi, vatandaşa gerçeği söyleme sorumluluğudur.

Belki İmralı'da yapılan yapı güvenlik sisteminin doğal bir parçasıdır.

Belki gerçekten “özel konut” değildir.

Belki kullanılan kavramlarla binanın hukuki statüsü arasında fark vardır.

Bunların tamamı açıklanabilir.

Ama o zaman devlet çıkmalı ve açıkça anlatmalıdır:

Ne yapıldı?

Ne zaman yapıldı?

Kimin kullanımına sunuldu?

Hangi amaçla yapıldı?

Ve daha önce yapılan açıklamalarla bugün ortaya çıkan bilgiler arasındaki fark nedir?

Çünkü vatandaşın sorusu artık yalnızca İmralı'daki ev değildir.

Vatandaşın sorusu şudur:

Bize ne zaman doğruyu söyleyecektiniz?

Devlet Bahçeli'nin açıklaması belki bu nedenle sıradan bir açıklama değildir.

Belki farkında olarak, belki sadece kendi siyasi değerlendirmesi içerisinde, ama sonuç itibarıyla Türkiye'nin önüne gizlenmesi zor bir gerçeği koymuştur.

Ve şimdi o gerçek, İmralı'daki bir yapının duvarlarından daha büyük bir soruyu Türkiye'nin önüne bırakmaktadır:

Bu açıklama neden şimdi yapıldı?

Ve daha önemlisi:

Bahçeli söylemeseydi, bu ülke bunu ne zaman öğrenecekti?