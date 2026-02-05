Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ikinci eleme potasına giren isim ve dokunulmazlık mücadelesinin galibi dün gece netleşti. 4 Şubat'ta TV8'de yayınlanan bölümde yarışmacılar, nefes kesen parkurda dokunulmazlık için ter döktü. Kırmızı takım yenilgiye uğrayınca Ünlüler'de haftanın ikinci potaya giden yarışmacısı belli oldu. Peki Survivor'da potaya kim girdi, dokunulmazlığı hangi ekip aldı?

SURVİVOR 2026 DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİNİ KİM KAZANDI?

Ünlüler ile Gönüllüler ekipleri, hem ödül hem de dokunulmazlık için zorlu parkurda karşılaştı. Kırmızı ve mavi takımlar potaya kimseyi göndermemek adına büyük çaba sarf etti. Yoğun çekişmenin ardından galip gelen taraf Gönüllüler oldu. Bu zaferle Gönüllüler Takımı haftayı 2-0 üstünlükle kapattı.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün geceki dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı ve oylama yapıldı. Oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı olarak Can belirlendi. Böylece bu haftanın potadaki isimleri Doğuş ve Can şeklinde kesinleşti.