Komşumuz Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla Euro bölgesine dahil olmaya hazırlanıyor. Bu geçiş, Balkanlar’da yalnızca bir madeni para değişimi değil; Türkiye’nin ekonomik gerçeklerine doğru tutulmuş, kör edici bir projeksiyondur. Çünkü Euro, bir ülkenin sanayi kapasitesini bir gecede iki katına çıkarmaz ama o ekonomiye "güven" denen, fabrikalardan ve ihracat rekorlarından çok daha kıymetli olan o görünmez sermayeyi ekler.

Türkiye’nin önündeki ayna ise tam burada can yakıyor: Üretim gücünüz ne kadar devasa olursa olsun, paranız itibarını ve istikrarını yitirdiğinde, ortaya çıkan şey toplumsal bir refah değil, hüzünlü bir "ucuzluk" tablosu oluyor.

Üretim Çarkları Refah Değil, Yorgunluk Dönüştürüyor

Türkiye bugün otomotivden tekstile, savunma sanayinden beyaz eşyaya kadar gerçek bir üretim üssü konumunda. Ancak ekonomi yönetiminin düştüğü temel yanılgı, üretimi tek başına zenginlik sanmasıdır. Oysa üretim, onu ölçen ve saklayan para birimi istikrar vaat etmediği sürece, ülkenin kaynaklarını dışarıya akıtan bir kanala dönüşür. "Rekabetçi kur" adı altında yıllardır savunulan o çarpık politika, aslında Türkiye’nin nitelikli emeğini, enerjisini ve ham maddesini dünyaya haraç mezat sunmaktan başka bir işe yaramadı. Para istikrarsız olduğunda üretim iki kez cezalandırılır; bir yandan maliyetler sürekli bozulurken, diğer yandan yaratılan kârın tutulduğu para birimi eridiği için ülkenin reel birikimi buharlaşır. Sonuçta fabrikalar çalışır, işçiler ter döker, ülke yorulur; ama ortaya çıkan değer, bir "birikim makinesine" dönüşmek yerine belirsizlik deliğinden akıp gider.

Edirne Sınırı: Milli Emeğin İndirimli Reyonu

Türkiye’de ekonomi tartışmaları genellikle faiz ve kur parantezine sıkıştırılsa da, asıl mesele bir rejim tercihidir. Para istikrarı; maliye politikasından hukuk güvenliğine, kamu yönetimi kalitesinden şeffaflığa kadar bir bütünün meyvesidir. Bu bütünlük bozulduğunda, ekonominin sinir sistemi de felç olur. İşletmeler yatırım yerine kur riskine odaklanır, hane halkı ise tasarrufunu korumak için köşe kapmaca oynar. Bu kaosun en çıplak sergilendiği yer ise yıllardır Edirne sınırıdır. Sınır hattındaki o bildik alışveriş manzaraları, bir başarı hikayesi değil; yanlış ekonomi politikalarının ulusal onuru fiyat etiketine indirgediği bir dramdır. Türkiye’de büyük risklerle üretilen malların, komşu ülke vatandaşının sepetine "anomali bir ucuzlukla" düşmesi, bir ticaret başarısı değil, bir değer aktarımıdır. Disiplinli bir para rejimine sahip olan komşu, Türkiye’deki ekonomik belirsizliği adeta bedavaya satın almaktadır.

Gelecek Sınavı: Haysiyet ve İstiklal Meselesi

Bulgaristan Euro’ya geçtiğinde, Edirne’deki o meşhur sahne bitmeyecek belki ama işin matematiği kökten değişecektir. Leva döneminde kur avantajı illüzyonuyla yürüyen ticaret, Euro’nun şeffaf dünyasında çok daha çıplak bir fiyat kıyasına dönüşecektir. Bugün Türkiye’nin meselesi daha fazla üretmek değil; ürettiği değerin ne kadarını kendi kasasında, kendi insanının refahında tutabildiğidir. Bulgaristan’ın Euro hamlesi Türkiye’ye şu acı dersi veriyor: Ölçek yetmez, itibar gerekir. İstikrarın olmadığı bir yerde büyüme, sadece başkalarının sizin emeğinizi daha ucuza satın almasına hizmet eder. Kendi parasının onurunu koruyamayan bir ekonomi, ne kadar üretirse üretsin, başkalarının refahına hizmet eden dev bir şantiyeden ibaret kalır.

Unutulmamalıdır ki ekonomi sadece rakamlardan ibaret teknik bir disiplin değil, bir istiklal mücadelesidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü, bugün içine düştüğümüz durumu ve çıkış yolunu tüm çıplaklığıyla özetlemektedir:

"Tam bağımsızlık ancak mali bağımsızlık ile mümkündür. Bir milletin parası, o milletin haysiyetidir."

Haysiyeti korunmayan bir parayla, dünyanın en büyük fabrikalarını da kursanız, sadece başkaları için çalışan birer işçiye dönüşürsünüz. Türkiye, ürettiği değerin kendi insanının cebinde kaldığı, parasının itibarının bayrağı gibi dik durduğu rasyonel bir ekonomi rotasına dönmek zorundadır. Aksi halde, daha çok yorulacak ama her geçen gün daha da yoksullaşacağız.

Yeni Bir Yıl, Yeni Bir İtibar Dileyelim

2026 kapıdayken; sadece takvimlerin değil, bu "ucuzluk" kaderinin de değiştiği bir yıl diliyorum. Emeğimizin bereketli, paramızın haysiyetli, sofralarımızın huzurlu olduğu; ürettiğimizin milli servetimize eklendiği bir Türkiye özlemiyle... Tüm okurlarımızın yeni yılı kutlu, yarınları umut dolu olsun.