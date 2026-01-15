Doğançay, ressam ve harita subayı Adil Doğançay ile Hediye Hanım’ın oğlu olarak 11 Eylül 1929’da İstanbul’da dünyaya geldi.
Bir duvarın peşinde 114 ülke gezdi, sonra efsane oldu: Burhan Doğançay’ın sıra dışı hayatı
Dünyanın çeşitli şehirlerinde karşılaştığı duvarları sanat eserlerine dönüştürmesiyle ün kazanan ressam ve fotoğraf sanatçısı Burhan Doğançay’ın vefatından bu yana 13 yıl geçti.
Küçük yaşlardan itibaren babasıyla doğada vakit geçiren sanatçı, ilk resim eğitimini babasının yanı sıra ünlü ressam Arif Kaptan’dan aldı. Lise yıllarını Ankara’da geçirdi ve Gençlerbirliği takımında futbol oynadı.
Harçlığını çıkarmak için 1952’de “Innocents in Paris” adlı İngiliz filminde Ronald Shiner’ın dublörlüğünü yaptı.
Tezi amacıyla Danimarka’ya giden sanatçı, 1953’te Paris Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde “Le Role de la Cooperation et les Progres de I'Agriculture Danoise (Kooperatiflerin Rolü ve Danimarka Tarımının Gelişimi)” konulu doktora tezini tamamladı.
Paris’te Van Gogh, Cezanne ve Monet gibi izlenimcilerin eserlerini inceleyen Doğançay, bu akımın etkisinde kaldı. Bir süre Normandiya’daki Honfleur kasabasında yaşadı, Fransızca öğrendi, yerel takımda futbol oynadı ve sulu boya resimlerini Bayan Boutiron’un balıkçı dükkânında sergiledi.
İsveç, Almanya, İsviçre ve İtalya’yı gezdikten sonra doktorasını bitirip Ankara’ya dönen sanatçı, 1956’da Sanat Sevenler Kulübü’nde ilk kişisel sergisini açtı.
Bir süre Türkiye’de Turizm Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 1960’ların başından itibaren şehir duvarlarına hayranlık duyan Doğançay, “Duvarlar” serisini başlattı. New York’ta 86. Sokak’ta gördüğü bir duvarı “Şu ana kadar gördüğüm en güzel soyut tabloydu. Bir posterin artıkları ile yüzeyinden gelen ve duvarda oluşan parça gölgelerinin desenleri vardı. Daha ziyade portakal renginde, biraz da mavi, yeşil ve kahve rengindeydi. Ayrıca üzerinde yağmur ve çamurla oluşmuş izler vardı.” sözleriyle tanımladı.
Bu ilhamla 1975’te 114 ülkeyi kapsayan “Dünya Duvarları” fotoğraf projesine başlayan sanatçı, eserlerini 1982’de Paris Centre Pompidou’da “Fısıldayan Duvarlar” adıyla sergiledi.
Tasarımları 1983’te Fransa’nın ünlü Aubusson merkezinde duvar halısı olarak dokundu. Brooklyn Köprüsü onarımı sırasında çektiği 19 büyük fotoğraf, 1998’de JFK Havalimanı’nda sergilendi ve “Walls of the World” kitabında yayımlandı.
1982’de Centre Pompidou, 1983’te Montreal Musee d'Art Contemporain, 1992’de St. Petersburg’da kişisel sergiler açtı, 1987’de 1. İstanbul Bienali’ne katıldı. 2001’de Dolmabahçe Sarayı’nda ilk retrospektif sergisini açtı. “Hat Sanatına Saygı” eseri 2003’te Avrupa Parlamentosu’na asıldı.
En ünlü tablosu “Mavi Senfoni”, 2009’da 2,2 milyon liraya satılarak o dönemki en pahalı Türk tablosu oldu. 2012’de “Ribbon Mania” eseri Metropolitan Museum of Art’ın daimi koleksiyonuna alındı.
2004’te kendi çabalarıyla Türkiye’nin ilk kişisel çağdaş sanat müzesi Doğançay Müzesi’ni kurdu. Eserlerinde kolaj, fümaj, afiş artıkları, teller, kırık tabelalar gibi malzemeler kullandı; siyasal, toplumsal ve sanatsal akımlara göndermeler yaptı.
Eserleri Centre Pompidou, Metropolitan, Guggenheim, MoMA gibi dünyanın önde gelen müzelerinde yer alıyor.
Usta sanatçı, 16 Ocak 2013’te 84 yaşında İstanbul’da vefat etti ve vasiyeti üzere Bodrum Turgutreis Karabağ Mezarlığı’na defnedildi.