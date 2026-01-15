Bir duvarın peşinde 114 ülke gezdi, sonra efsane oldu: Burhan Doğançay’ın sıra dışı hayatı

Bir süre Türkiye’de Turizm Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. 1960’ların başından itibaren şehir duvarlarına hayranlık duyan Doğançay, “Duvarlar” serisini başlattı. New York’ta 86. Sokak’ta gördüğü bir duvarı “Şu ana kadar gördüğüm en güzel soyut tabloydu. Bir posterin artıkları ile yüzeyinden gelen ve duvarda oluşan parça gölgelerinin desenleri vardı. Daha ziyade portakal renginde, biraz da mavi, yeşil ve kahve rengindeydi. Ayrıca üzerinde yağmur ve çamurla oluşmuş izler vardı.” sözleriyle tanımladı.