1979 doğumlu Yiğitbaşı, İmam Hatip Lisesi’nden mezunu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamlıyor. Akademik kariyerini ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde sürdüren Yiğitbaşı, yardımcı doçentlik ve doçentlik unvanları aldı.

Yiğitbaşı'nın kariyerindeki öne çıkan şey akademiden çıkıp bürokrasinin kritik noktalarına atanması...

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na atanan Yiğitbaşı, 2021’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, 2022’de Afyonkarahisar Valisi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yayımladığı kararname ile İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

BİR DÖNEMİN MAĞDURUYDU

Yiğitbaşı’nın yıllar önce o dönem "irticai kanal" olarak bilinen Kanal 7 ekranlarında yaptığı konuşma, bugünkü yükselişinin sembolü olarak görülüyor. Yiğitbaşı, Erdoğan'ın konuk olduğu programda şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben çok şükür sizin politikalarınız ve özgürleştirici adımlarınız sayesinde başörtümü okullarda gizlemek zorunda kalmadım. Şimdi sayenizde başörtülü bir şekilde doçentlik yapıyorum

Bu sözler, 28 Şubat sürecinde yaşanan hak ihlallerine işaret etse de, o dönemin mağduriyetinin bugünün kariyer basamaklarını dizdiği konuşuluyor.

Bir dönemin mağduriyetleri, bugün kamuda yükselmenin meşru gerekçesine mi dönüştü?

NEREDEN NEREYE(!)

Yiğitbaşı’nın eğitim ve akademik geçmişi iletişim alanına dayanırken, kamuoyunda en çok sorgulanan konu; bu birikimin valilik ve içişleri yönetimi gibi mülki idare görevleriyle ne kadar örtüştüğü.

Eleştirenler, sorunun tek bir isimden ibaret olmadığını; benzer ideolojik arka plana sahip birçok ismin, farklı uzmanlık alanlarından gelmelerine rağmen hızla üst düzey devlet görevlerine getirildiğini savunuyor.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI'NDAN İLK PAYLAŞIM

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak hizmet etme sorumluluğunu tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’a güvenleri için şükranlarımı arz ederim. Sayın Bakanımız @miamustafacftci ’nin öncülüğünde; ülkemiz ve milletimiz için büyük bir gayretle, azimle görev yapacağımız kıymetli Bakan Yardımcılarımıza da muvaffakiyetler dilerim. Rabbim, görevimizi lâyıkıyla yerine getirmeyi nasip etsin, milletimizin hayır dualarını üzerimizden eksik etmesin.

AKADEMİK KARİYER VE UZMANLIK

Akademisyenlik: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve dekan yardımcılığı yaptı. Doçent unvanıyla medya etiği, çocuk yayıncılığı ve siyasal iletişim dersleri verdi.

Medya Projeleri: "Kalplerin Direnişi" belgeselini hazırladı, TRT'de "Dijital Çağda E-beveynlik" programını sundu.