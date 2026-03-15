Kimileri oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ederken, kimileri ise gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Çocuk yaşta gelen şöhretin getirdiği sorumluluklar ve değişimler, her birinin hayatında farklı izler bıraktı. Aradan geçen yılların ardından, bir döneme damga vuran o çocuk yıldızlar yeniden gündeme gelmeye başladı. İşte geçmişten bugüne çok konuşulan çocuk oyuncuların şimdiki halleri ve hayatlarındaki son gelişmeler…
Bir dönemin ikonik çocuk yıldızları büyüdü: Son hallerini tanıyamayacaksınız
Bir zamanlar ekranların en sevilen yüzleri olan çocuk oyuncular, küçük yaşlarda adım attıkları televizyon ve sinema dünyasında milyonların sevgisini kazanmıştı. Masumiyetleri, enerjileri ve yetenekleriyle hafızalara kazınan bu minik yıldızlar, yıllar içinde bambaşka hayatlara yöneldi.Derleyen: Hande Karacan
DİLARA KURTULMUŞ’TAN EVLİLİK HABERİ
2006 yılında yayın hayatına başlayan fantastik dizi Selena, bir dönemin en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Başrollerinde Sinem Kobal, Cansu Demirci, Gizem Güven ve Dilara Kurtulmuş’un yer aldığı dizi, üç sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Yıllar geçmesine rağmen diziden sahneler sosyal medyada sık sık gündeme gelirken, bu kez sevindiren bir haberle tekrar konuşulmaya başlandı. Dizide “Nazlı” karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan oyuncu, o özel anları Instagram hesabından paylaştı. 27 yaşındaki Kurtulmuş, paylaşımına “I said yes” notunu ekledi.
ÇOCUK OYUNCULUKTAN GENÇ YILDIZLIĞA: BEREN GÖKYILDIZ
Küçük yaşta hayatımıza giren bir diğer isim ise Beren Gökyıldız. 29 Eylül 2009’da Ankara’da doğan genç oyuncu, henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçerek kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Sadece 4 yaşındayken oyunculuğa başlayan Gökyıldız, sergilediği performanslarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve çocuk oyuncu denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri haline geldi. Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla izleyicilerin hafızasına kazınan genç oyuncu, yıllar içinde yaşadığı değişimle de gündemden düşmüyor.
Bugün 16 yaşında olan Gökyıldız’ın sosyal medya paylaşımları, takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.
Hayranları genç oyuncunun son görüntülerine, “Çok güzel bir genç kız olmuşsun” ve “Seni küçük rollerde izlediğimiz günler dün gibi” gibi yorumlar yaptı.
“YUMURCAK”TAN GÜNÜMÜZE: İLKER İNANOĞLU
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Yumurcak, Yeşilçam’ın en sevilen çocuk yıldızlarından birini ortaya çıkarmıştı. Sevimliliği ve doğal oyunculuğuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran “Yumurcak” karakterini canlandıran isim ise İlker İnanoğlu idi.
20 Ağustos 1965’te İstanbul’da doğan İnanoğlu, Türk sinemasının iki önemli ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu’nun oğlu.
1969 yapımı “Yumurcak” filmiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, ardından gelen “Yumurcağın Tatlı Rüyaları”, “Küçük Kovboy” ve “Yumurcak Küçük Şahit” gibi filmlerle dönemin en popüler çocuk yıldızlarından biri haline geldi. Başarısı Antalya Film Festivali’nde aldığı “En İyi Çocuk Oyuncu” ödülüyle de taçlandı.
Eğitimine İsviçre ve ABD’de devam eden İnanoğlu, daha sonra Türkiye’ye dönerek hem oyunculuk hem de yapımcılık alanında çalışmalar yaptı. 2000’li yıllarda “Kurşun Asker”, Doktorlar, Alev Alev ve Hayat Yolunda gibi projelerde yer aldı.
Geniş kitleler tarafından yeniden tanınmasını sağlayan rol ise Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Engin Balkan” karakteri oldu.
Özel hayatında da sık sık gündeme gelen İnanoğlu’nun Biricik Suden, Chloe ve Yeşim Salkım ile evlilikleri bulunuyor. Chloe ile olan evliliğinden Berke adında bir oğlu dünyaya geldi. 2024 yılında babası Türker İnanoğlu’nu, 2025 yılında ise annesi Filiz Akın’ı kaybeden oyuncu, yaşadığı acı kayıplara rağmen sanat hayatını sürdürmeye devam etti. Bugün 60 yaşında olan İlker İnanoğlu, hem “Yumurcak” karakteriyle hem de televizyon projeleriyle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.