Anasayfa Magazin Bir dönemin en çok konuşulan çocuğuydu: Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönemin en çok konuşulan çocuğuydu: Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı

“Küçük filozof” olarak tanınan Atakan Kayalar, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Yıllar önce bir kitapçıda görüntülenmesiyle dikkat çeken Kayalar, henüz 10 yaşındayken 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylemiş ve özellikle felsefeye olan ilgisiyle büyük yankı uyandırmıştı.

Yaşına kıyasla sergilediği olgun tavırlar, kullandığı ifadeler ve okuduğu eserler onu kısa sürede kamuoyunun konuştuğu bir isim haline getirmişti.

Katıldığı bir televizyon programında, ebeveynlerin çocuklarına kitap okumayı öğütlediğini ancak kendilerinin yeterince okumadığını belirterek, “Bir gün onları da okutacağım” sözleriyle hafızalara kazınmıştı. “Gaipten sesler duyuyorum” ifadesi ise kamuoyunda şaşkınlık yaratmıştı.

Bu hızlı yükseliş beraberinde tartışmaları da getirdi. Uzmanlar, gelişim çağındaki bir çocuğun bu denli yoğun ilgi ve yönlendirmeyle karşı karşıya kalmasının risklerine dikkat çekti.

Atakan’ın yaşının ve psikolojik gelişim sürecinin hassasiyetine vurgu yapılarak, ilerleyen dönemlerde olası sorunlar yaşanmaması adına dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Süreç içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girerek konuyla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, her çocuğun gelişim hızının farklı olduğuna dikkat çekilerek çocukların üstün yararının gözetilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, çocukların potansiyel ve yeteneklerinin uzmanlar tarafından çok yönlü değerlendirilmesinin önemine işaret edildi.

Uzun süre kamuoyundan uzak bir yaşam süren Atakan Kayalar, geçtiğimiz günlerde bir kafede görüntülendi.

Artık büyümüş olan Kayalar’ın değişen tarzı ve yeni görünümü sosyal medyada yeniden gündem oldu.

