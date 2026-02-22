Bir dönemin en çok konuşulan çocuğuydu: Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, her çocuğun gelişim hızının farklı olduğuna dikkat çekilerek çocukların üstün yararının gözetilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, çocukların potansiyel ve yeteneklerinin uzmanlar tarafından çok yönlü değerlendirilmesinin önemine işaret edildi.