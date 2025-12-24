Çocuk kanalı Nickelodeon’da yayınlanan "Ned’s Declassified School Survival Guide" dizisiyle şöhreti yakalayan Tylor Chase, yıllar sonra ortaya çıktı. Tylor Chase, Los Angeles sokaklarında evsiz ve zor durumda olduğu görüntülendi.

YAŞAMINI SOKAKLARDA SÜRDÜRÜYOR

36 yaşındaki oyuncunun bakımsız bir halde olduğu ve sokaklarda yaşamını sürdürmeye çalıştığı görüldü.

Görüntülerde, kamerayı tutan bir kadının kendisine Disney Channel’da oynayıp oynamadığını sorması üzerine Chase, Nickelodeon yapımı olan Ned’s Declassified dizisinde rol aldığını belirterek kimliğini doğruladı.

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Oyuncunun içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren bu video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hem hayranları hem de eski meslektaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı.