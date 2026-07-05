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Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Heroes, yaklaşık 20 yıl sonra dijital platformda yeniden izleyiciyle buluştu. İlk kez 2006 yılında ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesi edinen dizinin dört sezonu Netflix'te yayınlanmaya başladı.

Süper güçlere sahip olduklarını fark eden sıradan insanların yollarının, dünyayı büyük bir felaketten kurtarmak için kesişmesini konu alan dizi; Claire Bennett, Hiro Nakamura, Peter Petrelli ve Sylar gibi televizyon tarihine geçen karakterleri izleyiciyle tanıştırmıştı.

İLK SEZONUYLA BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Yayınlandığı dönemde bölüm başına ortalama 14,3 milyon izleyiciye ulaşan Heroes, NBC'nin en başarılı drama dizileri arasında yer aldı. Yapım ayrıca Emmy, Altın Küre ve BAFTA gibi prestijli ödüllerde de adaylık elde ederek televizyon dünyasında önemli bir başarı yakaladı.

REYTİNG DÜŞÜŞÜYLE FİNAL YAPTI

İlk sezonun ardından beklentileri karşılayamayan dizi, düşen izlenme oranları ve artan yapım maliyetleri nedeniyle 2010 yılında yayımlanan dördüncü sezonun ardından ekranlara veda etti.

HAYRANLAR HÂLÂ YENİ SEZON BEKLİYOR

Aradan geçen yıllarda dijital platformlar sayesinde yeni izleyicilere ulaşan Heroes, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çok sayıda hayran, dizinin modern bir devam yapımı ya da yeniden çevrimi için çağrıda bulunurken, 2015 yılında yayınlanan Heroes Reborn ise beklenen ilgiyi görememişti.

Netflix'e eklenen dört sezonla birlikte, televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Heroes yeniden izleyicilerin beğenisine sunuldu.