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Kaynak: İHA

Malatya futbolunda yeni sezon öncesi önemli bir dönüm noktası yaşandı. İki kulüp yönetiminin ortak kararıyla Yeni Malatyaspor'un bu sezon liglerde yer almaması kararlaştırıldı.

MALATYA FUTBOLU İÇİN ORTAK KARAR

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor yönetimleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, 3. Lig'e düşürülen Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması yönünde görüş birliğine varıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kararın Malatya'nın mevcut şartları ve şehrin futbolunun ortak menfaatleri doğrultusunda alındığı belirtildi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI

Açıklamada, alınan kararın Malatya futbolunun yeniden güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amacı taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve şehrin profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

FUTBOLCULAR YEŞİLYURT SPOR'A GEÇEBİLECEK

Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden futbolculardan kariyerlerini Malatya Yeşilyurt Spor'da sürdürmek isteyen isimlerin değerlendirileceği açıklandı.

Oyuncuların durumu, kulübün sportif planlaması ve kadro ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek.

YENİ MALATYASPOR YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, süreç boyunca uzlaşmacı bir yaklaşım sergileyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan ile yönetim kuruluna teşekkür etti.

Kulüp açıklamasında, alınan ortak kararın Malatya ve Malatya futbolu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.