Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti

ABD’nin ve New York’un ikonik restoran gruplarından 63 yıllık The Fireman Group, 39 milyon doları aşan borç yükü nedeniyle Chapter 11 iflas korumasına başvurdu. Pandemi, artan maliyetler ve borç kriziyle sarsılan 9 restoranlı dev grubun çöküşünün arkasındaki nedenler belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 1

63 Yıllık Dev İflas Korumasında

1963 yılından bu yana hizmet veren ABD’li restoran devi The Fireman Group, borçlarını yapılandırabilmek amacıyla Chapter 11 kapsamında mahkemeye başvurdu.

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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 2

Borç Miktarı Varlıkları Aştı

New York İflas Mahkemesi’ne yapılan resmi başvuruda, şirketin 26 milyon dolarlık varlığına karşılık borçlarının 39 milyon doları geçtiği belgelendi.

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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 3

Mali krizin Covid-19 salgını öncesinde inşaat maliyetleri ve yangın hasarlarıyla başladığı, pandemi dönemindeki kapanmalarla sürecin kontrolden çıktığı belirtildi.

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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 4

Müşteri Trafiği Yıllar Sonra Yakalandı

Midtown Manhattan'daki turist ve ofis hareketliliğinin bıçak gibi kesilmesiyle sarsılan zincir, salgın öncesi müşteri seviyelerine ancak 2025'in son çeyreğinde ulaşabildi.

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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 5

Şirketin Kurucusu Hayatını Kaybetti

Grubun temellerini 1963'te "The Hip Bagel" ile atan kurucu Sheldon "Shelly" Fireman'ın, krizin derinleştiği süreçte, Ekim 2025’te yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 6

Ünlü Restoranlar Tek Tek Kapandı

Mali baskıya dayanamayan grup, Temmuz 2026’da popüler mekanlarından Redeye Grill ve USA Brooklyn Delicatessen'in kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı.

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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 7

Likidite krizini aşmak için yüksek maliyetli ticari nakit avanslara yönelen şirket, brüt gelirinin büyük kısmını bu ödemelere kaptırınca Mart 2026'da ödemeleri durdurdu.

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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 8

Grubun en büyük teminatsız alacaklıları arasında 5,9 milyon dolarla emlak devi Vornado Realty Trust ve 3,1 milyon dolarla New York Eyaleti Vergi Dairesi yer alıyor.

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Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti - Resim: 9

Faaliyetleri Sürdürmek İçin 6,5 Milyon Dolar Arıyor

Mahkeme sürecinde 9 restoranıyla ayakta kalmaya çalışan grup, operasyonlarını devam ettirebilmek adına 6,5 milyon dolarlık acil finansman kaynağı arayışına girdi.

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