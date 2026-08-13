Bir dönem müşteriler akın ediyordu: 63 yıllık restoran devi iflas etti

63 Yıllık Dev İflas Korumasında
1963 yılından bu yana hizmet veren ABD’li restoran devi The Fireman Group, borçlarını yapılandırabilmek amacıyla Chapter 11 kapsamında mahkemeye başvurdu.
63 Yıllık Dev İflas Korumasında
1963 yılından bu yana hizmet veren ABD’li restoran devi The Fireman Group, borçlarını yapılandırabilmek amacıyla Chapter 11 kapsamında mahkemeye başvurdu.
Borç Miktarı Varlıkları Aştı
New York İflas Mahkemesi’ne yapılan resmi başvuruda, şirketin 26 milyon dolarlık varlığına karşılık borçlarının 39 milyon doları geçtiği belgelendi.
Mali krizin Covid-19 salgını öncesinde inşaat maliyetleri ve yangın hasarlarıyla başladığı, pandemi dönemindeki kapanmalarla sürecin kontrolden çıktığı belirtildi.
Müşteri Trafiği Yıllar Sonra Yakalandı
Midtown Manhattan'daki turist ve ofis hareketliliğinin bıçak gibi kesilmesiyle sarsılan zincir, salgın öncesi müşteri seviyelerine ancak 2025'in son çeyreğinde ulaşabildi.
Şirketin Kurucusu Hayatını Kaybetti
Grubun temellerini 1963'te "The Hip Bagel" ile atan kurucu Sheldon "Shelly" Fireman'ın, krizin derinleştiği süreçte, Ekim 2025’te yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ünlü Restoranlar Tek Tek Kapandı
Mali baskıya dayanamayan grup, Temmuz 2026’da popüler mekanlarından Redeye Grill ve USA Brooklyn Delicatessen'in kapılarına kilit vurmak zorunda kaldı.
Likidite krizini aşmak için yüksek maliyetli ticari nakit avanslara yönelen şirket, brüt gelirinin büyük kısmını bu ödemelere kaptırınca Mart 2026'da ödemeleri durdurdu.
Grubun en büyük teminatsız alacaklıları arasında 5,9 milyon dolarla emlak devi Vornado Realty Trust ve 3,1 milyon dolarla New York Eyaleti Vergi Dairesi yer alıyor.
Faaliyetleri Sürdürmek İçin 6,5 Milyon Dolar Arıyor
Mahkeme sürecinde 9 restoranıyla ayakta kalmaya çalışan grup, operasyonlarını devam ettirebilmek adına 6,5 milyon dolarlık acil finansman kaynağı arayışına girdi.