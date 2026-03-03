Galatasaray’ın eski oyuncularından Giovani Dos Santos, aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra iş dünyasında attığı adımlarla gündeme geldi.
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu
Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski Barcelonalı yıldız Giovani Dos Santos, futbolu bıraktıktan sonra enerji sektörüne yöneldi. Meksikalı eski futbolcunun petrol yatırımlarıyla yaklaşık 20 milyon dolar kazandığı öne sürüldü.Furkan Çelik
Barcelona altyapısından yetişen ve kariyerinde Tottenham, Mallorca, Villarreal gibi kulüplerde forma giyen Meksikalı futbolcu, emekliliğinin ardından enerji sektörüne yatırım yaptı.
PETROL SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPTI
Dos Santos’un futbol kariyerinde elde ettiği kazançları petrol sektöründe değerlendirdiği ve bu alanda çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Yapılan değerlendirmelere göre eski futbolcu, bu girişimleri sayesinde yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde etti.
Futbol sonrası teknik adamlık ya da medya kariyeri gibi geleneksel yolları tercih etmeyen Dos Santos’un, enerji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çektiği ifade edildi.
Enerji sektöründeki yatırımlarıyla önemli bir gelir elde ettiği öne sürülen Dos Santos’un, iş hayatındaki projelerini sürdürdüğü kaydedildi.
Kariyeri boyunca Avrupa ve Amerika kıtalarında forma giyen Dos Santos, Galatasaray döneminde de Süper Lig’de sergilediği performansla adından söz ettirmişti.