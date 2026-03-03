Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski Barcelonalı yıldız Giovani Dos Santos, futbolu bıraktıktan sonra enerji sektörüne yöneldi. Meksikalı eski futbolcunun petrol yatırımlarıyla yaklaşık 20 milyon dolar kazandığı öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu - Resim: 1

Galatasaray’ın eski oyuncularından Giovani Dos Santos, aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra iş dünyasında attığı adımlarla gündeme geldi.

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu - Resim: 2

Barcelona altyapısından yetişen ve kariyerinde Tottenham, Mallorca, Villarreal gibi kulüplerde forma giyen Meksikalı futbolcu, emekliliğinin ardından enerji sektörüne yatırım yaptı.

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu - Resim: 3

PETROL SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPTI

Dos Santos’un futbol kariyerinde elde ettiği kazançları petrol sektöründe değerlendirdiği ve bu alanda çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Yapılan değerlendirmelere göre eski futbolcu, bu girişimleri sayesinde yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde etti.

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu - Resim: 4

Futbol sonrası teknik adamlık ya da medya kariyeri gibi geleneksel yolları tercih etmeyen Dos Santos’un, enerji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çektiği ifade edildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu - Resim: 5

Enerji sektöründeki yatırımlarıyla önemli bir gelir elde ettiği öne sürülen Dos Santos’un, iş hayatındaki projelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol zengini oldu - Resim: 6

Kariyeri boyunca Avrupa ve Amerika kıtalarında forma giyen Dos Santos, Galatasaray döneminde de Süper Lig’de sergilediği performansla adından söz ettirmişti.

