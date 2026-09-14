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Kariyerinin zirvesinde Avrupa futbolunun en değerli oyuncuları arasına giren Jadon Sancho, 26 yaşında kulüpsüz kaldı.

Transfer dönemlerinde adı Türk kulüpleriyle de gündeme gelen İngiliz futbolcu, Aston Villa'daki kiralık döneminin sona ermesinin ardından henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.

ESKİ TAKIMI DA İSTEMEDİ

Mirror'da yer alan habere göre; Sancho'nun yıldızını parlattığı Borussia Dortmund'a geri dönme ihtimali de gündeme geldi.

Ancak Alman ekibinin teknik direktörü Niko Kovac'ın, bonservis bedeli bulunmamasına rağmen Sancho'nun transferine sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Bunun üzerine Borussia Dortmund yönetiminin de eski futbolcusu için herhangi bir girişimde bulunmayacağı belirtildi.

DEĞERİ 130 MİLYON EURO'YA KADAR ÇIKMIŞTI

Borussia Dortmund'daki ilk döneminde gösterdiği performansla Avrupa'nın en gözde genç yıldızlarından biri haline gelen Sancho'nun piyasa değeri, Transfermarkt verilerine göre 2020 yılında 130 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

Kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United, Chelsea ve Aston Villa formaları giyen İngiliz futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı belirsizliğini koruyor.