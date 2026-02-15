Kripto para piyasası aylardır derin bir çöküş yaşıyor. Geçen yılın ekim ayında 126 bin dolarla zirve yapan Bitcoin, aradan geçen dönemde adeta eridi. Büyük değer kaybeden Bitcoin 70 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor.

Bitcoin’deki değer kaybı aradan geçen 4 ayda yüzde 47’yi aştı. Uzmanlar ise 60 bin doların altının ciddi risk olduğuna işaret ediyor.

Teknoloji hisselerindeki risk ve yatırımcıların jeopolitik riskler karşısında altın gibi ‘güvenli limanlara’ yönelmesi kripto paradaki düşüşü tetikledi. Bu durum daha fazla para kazanma umudunu kripto paraya bağlayan çok sayıda küçük yatırımcının elindeki parayı bile kaybetmesine neden oldu.

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinde çıkan bir haber bu durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi. Buna göre, Vietnam’da çok sayıda kişi Bitcoin’deki düşüş nedeniyle iflas etti.

Nüfusu yaklaşık 100 milyon olan ülkede 17 milyon kişinin yatırımını kripto paraya yaptığı tahmin ediliyor. 2025 yılı itibari ile dijital varlık kullanım oranında Vietnam’ı geçen ülkelerin Hindistan, ABD ve Pakistan olduğu öğrenildi.

Piyasa analizine göre Vietnam’daki bireysel kripto yatırımcılarının yaklaşık yüzde 55’i geçen yıl zarar bildirdi. Ülkede kripto para piyasasındaki sert düşüş yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına, iflaslara ve işten çıkarmalara yol açtı.

Gelen haberlere göre Vietnam’da NFT, blokzincir tabanlı kredi ve işlem hizmetleri sunan çok sayıda girişim iflas etti veya küçülmeye gitti.

South China Morning Post gazetesine konuşan Vietnamlılar, bir dönem Bitcoin’deki artış ve kârların yüksekliği nedeniyle herkesin açgözlü olduğunu belirtti. Hanoi’de üniversite öğrencisi Hoang Le’nin dijital varlıkları bir dönem 200.000 ABD dolarına kadar yükseldi ancak Bitcoin ve diğer kripto paraların düşüşüyle sıfıra indi.

Bitcoin’deki değer kaybının sürmesi durumunda daha fazla şirketin iflas açıklaması ya da işten çıkarmaların artmasından endişe ediliyor.