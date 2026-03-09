Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Sezer Sarı, son dönemde yaygınlaşan telefon hattı kopyalama yöntemiyle dolandırıldığını öne sürdü. Sarı, hattının ele geçirilmesinin ardından kendi adına açılan WhatsApp hesabı üzerinden arkadaşlarından para istendiğini söyledi.

İddiaya göre Sarı’yı arayan kişiler, Tivibu kurulumu için bir talep oluşturulduğunu belirterek kendisinden bazı bilgiler istedi. Böyle bir talebi olmadığını söyleyen Sarı, görüşme sırasında telefonuna Türk Telekom üzerinden bir doğrulama kodu geldiğini ifade etti.

Kısa süre sonra telefonunda olağan dışı durumlar yaşadığını fark ettiğini belirten Sarı, hattının kopyalandığını ve WhatsApp hesabının dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini öğrendiğini söyledi.

ARKADAŞLARINI HEDEF ALDILAR

Hattın kopyalanmasının ardından dolandırıcıların kendi adına yeni bir WhatsApp hesabı oluşturduklarını söyleyen Sarı, bu süreçte telefonunun sürekli meşgul çaldığını ve arama kısıtlamasına alındığını fark ettiğini, bu nedenle gelen aramaları cevaplayamadığını belirtti. Sarı, dolandırıcıların WhatsApp üzerinden telefon rehberinde bulunan kişilere mesaj gönderdiği ve acil nakit ihtiyacı olduğu belirtilerek para talebinde bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Bazı arkadaşlarının bu mesajları gerçek zannederek farklı miktarlarda kendilerine gönderilen IBAN'a para gönderdiklerini belirten Sarı, yaşanan durumun kendisini oldukça zor durumda bıraktığını dile getirdi.

'BENİM CANIM YANDI, BAŞKASININKİ YANMASIN'

Dolandırıcıların mesajlarda kendi adını kullanmadığını, ancak aynı soyadı taşıyan yeğeni ve amcasının isimlerini kullanarak güven sağlamaya çalıştıklarını da ifade eden Sarı, durumu fark eder etmez yetkililere giderek şikayetçi olduğunu belirtti. Benzer olayların başkalarının da başına gelmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara şu uyarıda bulanan Sarı, "Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Tanımadığınız kişilerden gelen aramalara dikkat edin. Telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kesinlikle kimseyle paylaşmayın. Böyle durumlarda hemen operatörünüzle ve emniyetle iletişime geçin" dedi.

YETKİLİLER UYARIYOR

Yetkililer ise son dönemde telefon hattı kopyalama ve WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesi yöntemiyle yapılan dolandırıcılık vakalarında artış yaşandığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.