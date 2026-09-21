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Kocaeli / Nilay Kurt / Yeniçağ



​Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, geçmişte pek çok güzel hatıraya ev sahipliği yapan ve son yıllarda komşuların uygun fiyatta hizmet aldığı halk ekmek satışı ile vatandaşın buluşma noktası olan Körpaş binası, hafızalarda güzel izler bırakarak dönüşüme ayak uyduruyor.

​Körfez’in sokaklarında yürüyenlerin, Hacıosman Mahallesi’nde yaşayanların hayatına bir şekilde dokunmuş bir yapı daha sessizce veda ediyor. Yıllar boyunca ilçeye farklı alanlarda hizmet veren, son dönemde ise sıcak ekmek kokusunun komşuluk sohbetleriyle karıştığı o emektar binada yenilenme çalışmaları başladı.

​DUVARLAR YIKILSA DA HATIRALAR BAKÎ KALIYOR

​İş makinelerinin çalışmasıyla birlikte mahalle sakinleri için nostaljik anlar yaşandı. Kimi çocukluğunun geçtiği sokaktaki bu binaya bakıp eski günleri yad etti, kimi ise her gün ekmek almak için adımladığı o yolun değişimini buruk ama anlayışlı bir tebessümle izledi. Bir dönemin hareketli noktası olan bu bina, şimdi yerini geleceğin projelerine bırakmak üzere anılara karışıyor.

​Yıkım alanında belediyesi personeli tarafından güvenlik önlemleri titizlikle alınırken, Körfez’in samimi günlerinden kalma bir hatıra daha güzel anılarla anılarak kapatılmış oluyor. Mahallelinin hafızasında yaşamaya devam edecek olan bu alanın yerine yapılacak yeni çalışmalar ise şimdiden merakla bekleniyor.