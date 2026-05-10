Küresel otomotiv pazarında dengeler kökten sarsılıyor. On yıllar boyunca mühendislik ve inovasyonun merkezi olan Avrupa, elektrikli araç (EV) dönüşümünde hızı ve maliyeti yakalayabilmek için rotayı Çin’e kırdı.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin sosyal medya paylaşımına göre Avrupa'nın dev grupları, elektrikli araç yarışında geri kalmamak için Çinli markaların kapısını çalıyor. Son örnek Stellantis grubundan geldi. Alman devi Opel'in yeni nesil elektrikli SUV modeli, tamamen Çinli Leapmotor’un teknolojisi üzerine yükselecek. Batarya ve platform Çin'den, tasarım ise Almanya'dan gelecek.

Bu ortaklık, otomotiv üretimindeki yeni hiyerarşiyi de netleştiriyor:

Mühendislik Temeli: Aracın platform ve batarya teknolojisi Çinli Leapmotor tarafından sağlanacak.

Marka Karakteri: Opel; tasarım, aydınlatma teknolojileri, sürüş dinamikleri (şasi ayarı) ve iç mekan kalitesi gibi "marka kimliğini" oluşturan unsurlara imza atacak.

ÜRETİM ÜSSÜ: ZARAGOZA (İSPANYA)

Yeni nesil elektrikli SUV’un doğum yeri ise İspanya olacak. 2028 yılından itibaren Zaragoza fabrikasında banttan inecek olan model, Stellantis’in çok uluslu üretim yapısının bir parçası haline gelecek. Fabrika halihazırda Peugeot e-208’den Lancia Ypsilon’a kadar geniş bir yelpazeye ev sahipliği yapıyor.