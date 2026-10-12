"Ailem Güvende" adı verilen geniş kapsamlı operasyonla birlikte başkentte yıllardır tartışma konusu olan bir dönemin sonuna gelindi.
Bir devrin sonu: Ankara pavyonları resmen kapatıldı
Ankara’nın tarihi merkezi Ulus’ta I. Meclis binası çevresinde faaliyet gösteren 20 pavyon, yürütülen adli soruşturma kapsamında kilit vurularak mühürlendi.Kaynak: Diğer
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, bölgedeki yasa dışı faaliyetleri hedef aldı. I. Meclis binasına olan yakınlığı nedeniyle çevre ve görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle sık sık kamuoyunun gündemine gelen eğlence mekânları, adli kararla süresiz olarak kapatıldı.
YASA DIŞI FAALİYETLER VE İSTİSMAR TESPİT EDİLDİ
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarı iddialarına yönelik somut deliller elde edildi. İşletmelerin "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" adı altında reşit olmayan gençleri ve çocukları yasa dışı organizasyonlara yönlendirdiği ve istismar eylemlerine zemin hazırladığı belgelendi.
ULUS'TA BİR DEVRİN SONU
Tarihi ve kültürel kimliğiyle öne çıkan Ulus bölgesinde gerçekleştirilen bu radikal adım, bölge sakinleri ve kamuoyu tarafından tarihi merkezin dönüşümü adına kritik bir gelişme olarak değerlendirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, süresiz mühürlenen 20 işletmeye ilişkin adli ve idari süreçlerin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: haberler.com