ABD güçleri Venezuela’nın başkenti Caracas’a operasyon düzenledi. Hava saldırısında kentteki bazı askeri hedefler vurulurken çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı öğrenildi. Ancak Venezuela yönetimi ölü ve yaralı sayısının tespit edilemediğini bildirdi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalanarak ülkeden çıkarıldığını açıkladı. Trump operasyonla ilgili ayrıntıları basın toplantısında paylaşacağını söyledi.

SALDIRILARA TEPKİ YAĞDI

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarına tepki yağdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin müdahalesini kınayarak "Bu, son derece endişe verici ve kınanması gereken bir durum” dedi.

İran da saldırıyı kınayarak, “Bu girişim bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ihlalidir” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumu büyük bir endişeyle izlediklerini ve kriz ekibinin daha sonra konuyu görüşmek üzere toplanacağını belirtti.

BİR DEVLET BAŞKANI ÇOK SEVİNDİ

Venezuela’daki son durumu tüm dünya endişe ile takip ederken gelen bir tepki dikkat çekti. Trump yanlısı olması ile bilinen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, “Özgürlük ilerliyor, yaşasın ögürlük, kahrolası” şeklinde tepki gösterdi. Aşırı sağcı Milei’nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.