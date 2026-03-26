Zamana meydan okuyan cazibesiyle hâlâ konuşulan Bellucci, bu defa kendi yerine kızının yükselişiyle dikkat çekiyor. İtalyan sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan ünlü oyuncu, uzun süredir “dünyanın en güzel kadınları” listelerinde üst sıralarda yer alıyordu. Şimdi ise bu unvanı kızına devretmeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Bir dönem Fransız oyuncu Vincent Cassel ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasında sıkça gündeme gelen Bellucci, 1999 yılında evlenmişti. Yıllarca örnek çift olarak gösterilen ikilinin bu evlilikten iki kız çocuğu oldu.

Bu çocuklardan biri olan Deva Cassel ise son yılların en dikkat çeken genç isimlerinden biri haline geldi. 2004 doğumlu olan Deva, genç yaşına rağmen moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Dünyaca ünlü markalarla çalışan genç model, şimdiden podyumların ve moda çekimlerinin aranan yüzlerinden biri oldu.

DEVA CASSEL’İN ANNESİNE OLAN ŞAŞIRTICI BENZERLİĞİ

Onu görenler benzerlik karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Monica’nın gençliği geri dönmüş gibi”, “Annesinin adeta kopyası”, “Bu kadar benzerlik tesadüf olamaz” gibi ifadeler öne çıkıyor.

Zarafeti, doğal güzelliği ve etkileyici bakışlarıyla annesinin izinden giden Deva Cassel, şimdiden moda dünyasının en güçlü genç adaylarından biri olarak gösteriliyor. Genç yıldız için yapılan yorum ise oldukça net: “Yeni bir Monica Bellucci doğuyor!”