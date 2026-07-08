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Türk sinemasının unutulmaz efsanesi Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, usta sanatçının hayatındaki en zorlu dönemlerden birine ışık tuttu. Kemal Sunal’ın tam 9 yıl boyunca işsiz kaldığı süreçte yaşadıkları bir anıyı paylaşan Gül Sunal, maddi imkansızlıklara rağmen sanatsal duruş ve duruştan ödün vermediklerini gözler önüne seren çarpıcı bir itirafta bulundu.

"MÜZİKALDE DANSÖZLERLE GÖBEK AT, PARA KAZANALIM DEDİLER"

O dönem çok ciddi bir maddi sıkıntı içinde olduklarını belirten Gül Sunal, eve gelen cazip ama sanatçının imajını zedeleyecek bir teklifi nasıl reddettiklerini şu sözlerle aktardı:

"Eve bir çuval dolusu para getirdiler. Kemal'e 'Müzikalde dansözlerle göbek at, eşoğleşek de, para kazanalım' dediler. O dönem çok parasızdık, Kemal bizden çekindiği için hayır diyemezdi."

"ADAMI O PARAYLA EVDEN KOVDUM"

Eşinin içinde bulunduğu zor durumu ve ailesini geçindirme kaygısını gören Gül Sunal, inisiyatif alarak teklifi getiren kişiyi evden gönderdiğini söyledi:

"Adamı o parayla evden kovdum. Kemal bana ağlayarak teşekkür etti. O gün ona 'Bu evi de satarız hiç önemli değil ama o müzikali yapsaydın hayatın boyunca kendinden utanacaktın' dedim."