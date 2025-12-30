30 Aralık 2025, Salı

Yılın 364’üncü gününden herkese merhaba.

Geride bırakacağımız yıla ait son günün arifesindeyiz.

Yarın 31 Aralık.

Bizi yeni bir yılın başlangıcına taşıyacak son gün.

Kimimiz, evimizde mutlu aile tablosundaki yerini alacak,

Kimimiz ise sosyalleşerek yeni bir yılı karşılayacak.

Çocukluk yılları,

2000 yılı öncesine ait olan bugünün yetişkinleri için,

yeni yılı karşılama fikri daha sıcak hatıralar barındırıyor.

Karlı pencere manzaraları,

-ki bir zamanlar lapa lapa kar yağardı-

eski olanlara soba kenarı,

-ki üstünde hiç eksik olmayan çaydanlığı-

yeni olanlara ise kalorifer sıcaklığı.

Önce lezzetli bir akşam yemeği,

sonra pijama, terlik, televizyon üçlüsünün dayanılmaz hafifliği.

Geceye özel hazırlanmış televizyon eğlenceleri,

en sevilen şarkıcılardan en çok dinlenen şarkılar.

Kuruyemiş ve meyve tabağı eşliğinde,

birinci çinko, ikinci çinko ve tombalaaa diye bağırdığımız,

Kızma Birader ile diğerlerini kızdırdığımız kutu oyunları.

Sevgide, mutlulukta ve güzellikte ortak noktada buluştuğumuz

en içten duyguların paylaşıldığı zamanlardı.

Çocuktuk ve de çok masumduk.

İçimizdeki duygular, kötülükten çok çok çok uzaktaydı.

Dertlerimiz fındık kabuğu, kavgalarımız ise en fazla itiş kakıştı.

Yeni yıla, geri sayarak girmeyi televizyonda öğrenmiştik.

Her yenide olduğu gibi yeninin enerjisine karışarak, yeni bir yıla başlamak isterdik.

Girdikten kısa bir süre sonra da gözlerimiz kapanır, olduğumuz yerde uyuya kalırdık

Her geride kalan yıl ile birlikte büyüdükçe,

masumiyet karnemizde kırıklar da olmadı değil.

Artık gençtik belki olgun ya da bir sonrası yaşlı.

İnsan dediğin, yolda öğreniyor.

Büyümek, masumiyeti kaybetmek demek.

Büyüdükçe biraz da kirlendik.

Kirlendikçe de her şeyi yapmakta, hiçbir sakınca görmedik.

Önce ayrıldık, sonra dağıldık sonra da parçalandık.

Uzun zamandır her kafadan ayrı seslerin yükseldiği,

kakafonik bir dünyada yaşıyoruz.

Herkesin biat kültürü doğrultusunda,

duyduğuna inandığı, gördüğünü tekrarladığı,

sorgulamaktan uzak bir şekilde yaşamını sürdürdüğü zamanlardan geçiyoruz.

Aslolan insan kalabilmek.

Ümidi taşımak, mutlulukta buluşmak.

Unutmayın!

Bizi salt sevgi kurtaracak.

Sevdiklerinizle aynı masanın etrafında buluşmak üzere.

Yeni bir yıl için geri sayım başladı.

Oon, dokuuz, sekiiz, yedii, altıı, beeş, döört, üüç, ikii, biir!

“Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl

Bizlere kutlu olsun.

Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl

Sizlere mutlu olsun.”

Yeni yılınız umutlu olsun.