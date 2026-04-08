Bir büyükşehire 4 yeni metro hattı geliyor: Uzunluğu ile göz kamaştırıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 4 metro projesini gerçekleştirecek. Toplam 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30’dan fazla istasyonla planlanan süreç Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay aldı.Derleyen: Süleyman Çay
Bu kapsamda hayata geçirilecek hatlar şu şekilde:
* M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca Uzatma Hattı (9,36 km)
* M5 Kızılay–Dikmen Hattı (15,25 km)
* M6 Çayyolu–Sincan Bağlantı Hattı (12,5 km)
* Dikimevi–Natoyolu Hattı (7,43 km) (temeli atıldı)
EGO Genel Müdürlüğü idaresinde yürütülen çalışmalarda; toplam uzunluğu 44 kilometreyi aşan yeni raylı sistem hatlarının projeleri bitti. Bu yatırımlar, Ankara’nın mevcut ve büyüyen yerleşim alanlarını metro ağına bağlarken, ayrıca mevcut hatlar arasında güçlü bağlantılar kurarak ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale kavuşturacak.
Projelerin öne çıkan başlıklarından ilki, M2 hattının Koru’dan Yaşamkent ve Bağlıca’ya uzatılması oldu. Yaklaşık 9,36 kilometrelik bu hat; Konutkent, Yaşamkent ve Başkent Üniversitesi çevresini doğrudan metro ağına bağlayarak bölgedeki ulaşımı önemli ölçüde nefes aldıracak.
M6 bağlantı hattı ise Çayyolu ile Sincan arasında kesintisiz metro ulaşımına olanak sağlayacak.Eryaman YHT istasyonuna da hizmet verecek şekilde projelendirilen hat şehir içi ve şehirler arası ulaşım entegrasyonu güçlenecek, yolculara zaman ve konfor kazandıracak yeni bir alternatife kavuşacak.
Başkent’in güney aksında hayata geçirilecek Kızılay–Dikmen hattı ise 11 istasyon ve 15 kilometreyi aşan uzunluğuyla göz kamaştırıyor. Bu hat, Dikmen’den Kızılay’a kesintisiz ulaşım sağlayarak Ankara’nın önemli bir koridorunda hızlı ve güvenli toplu taşıma imkanı da olacak.
Toplamda 44 kilometreyi aşan uzunluk ve 30’dan fazla istasyonla planlanan bu projelerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı onay süreçleri tamamlanmış olup, M2 Koru–Yaşamkent–Bağlıca Uzatma Hattı yatırım programına alınmış, diğer hatların ise yatırım programına alınmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı onayı bekleniyor.