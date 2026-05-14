Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Halkbank arasında yapılan anlaşma çerçevesinde MANULAŞ ve SPİLAŞ şirketlerinde görevli toplam 409 personele, 55 bin TL nakit maaş promosyonu ve 5 bin TL bonus olmak üzere toplam 60 bin TL ödeme yapılacak. 31 ayı kapsayan protokolün, çalışanlara önemli ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Başkan Danışmanı Ferhat Fırat, Belediye-İş Sendikası Manisa Şubesi ile banka temsilcileri katıldı.

Dutlulu, işçilerin şartlarını iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Şehrimiz için canla başla çalışan mesai arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamak önceliğimizdir. Belediye-İş Sendikası ve Halkbank ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde MANULAŞ ve SPİLAŞ şirketlerimizde görevli 409 personelimizi kapsayan 31 aylık promosyon protokolünü imzaladık. Bu süreçteki katkılarından dolayı mali danışmanımız Ferhat Bey’e ve sendikamıza teşekkür ediyorum. Toplamda 60 bin TL olarak belirlenen bu kazanımın tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimiz için alın teri döken tüm ekibimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.