Madagaskar yönetimi, Fransa’nın başkent Antananarivo’daki büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatik personeli “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan etti.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın Antananarivo Büyükelçisi Arnaud Guillois’in, alınan kararın bildirilmesi amacıyla bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

“DİPLOMATİK STATÜYLE BAĞDAŞMAYAN FAALİYETLER”

Açıklamada, ismi açıklanmayan personelin diplomatik statüsüyle uyuşmayan faaliyetlerde bulunduğu ve ülkenin iç işlerine müdahale niteliği taşıyan girişimlerle ilişkilendirildiği ifade edildi.

FRANSA’DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Karara ilişkin Fransa tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Diplomatik gelişmenin iki ülke ilişkilerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.