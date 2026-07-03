Bir buçuk tonluk NASA Teleskobu dünyaya düşebilir...Yalnızca 360 km uzakta

Yaklaşık bir buzdolabı boyutunda olan üç kollu robotik araç, kameralar, yönlendirme sistemleri ve küçük iticilerle donatıldı.

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca sistemlerini tek tek aktif edecek olan LINK, sürekli irtifası değişen ve hareket halinde olan Swift teleskobuna yaklaşarak onu her açıdan fotoğraflayacak.