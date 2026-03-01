‘Gariban (Bu sayın bakanın kendilerinin ifadesidir) Yusuf Tekin’in, berberin müşterisine gösterdiği Atatürk posterinden ‘Asrın hırsızına(!)’ nasıl gelindiği şaşılacak bir şey.

*

Üstelik her şey onların ellerindeyken…

Bu zamana kadar ortaya pek de bir şey konulamamışken…

Hâkimler değişiyor olsa da o ağır itham ve iddialar bir türlü gün yüzüne çıkarılamamışken, onlar bugüne kadar -bunca iddiaya rağmen- algıdan öte niye gidemediler o da ayrı bir konu.

*

Her neyse! Güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi, göle -ya tutarsa denilerek- çalınan mayanın da tutmayacağı gün gibi ortada.

*

Gariban Yusuf Tekin’in, dinlediğim o berber fıkrasında Atatürk’ü alet ederek İBB’yi nasıl böyle bir bütünlük içinde ‘Asrın hırsızlığı’ saçmalığında buluşturabildi şaşılacak bir şey.

*

‘Gariban Yusuf Tekin’in berberde anlattığı o fıkra şöyle.

“Adamın biri berbere gidiyor. Berber arkaya Atatürk posteri tutuyor. Müşteri kafayı kaldırıp aynaya bakıyor, Atatürk posterini görüyor. Berber diyor ki -‘Evet, büyük önder, büyük kurtarıcı… her şeyimizi ona borçluyuz.

Müşteri de ona bakıyor ‘Ulan enseyi yamuk yumuk kestin değil mi?” diyor ve şimdi niye anlattım bunu?” diyor.

“Asrın hırsızlığı var İstanbul’da. Asrın hırsızlığını saklamak için mesela gariban Yusuf Tekin’in karnelerden Atatürk resmini kaldırdığı yalanına sarılıyorlar. Arkadaşlar… ayıp, yani! Gerçekten ayıp! Ama onlara sesleniyorum. Bu hırsızlık bu tür yalanların arkasına saklanacak kadar küçük bir hırsızlık değil.” diyor ve ben de:

“Berberin söyleminden buraya nasıl getirildi” valla helal olsun diyorum!

*

İyi de İlkokul I. ve II. sınıf karnelerine Gariban M. E. Bakanı ‘Karne’ dememiş.

Ya ne demiş?

‘Öğrenci Gelişim Raporu’ demiş.

Arada ne fark var?

ve II. sınıf öğrencilerine verilen ‘Öğrenci Gelişim Raporları’nda Atatürk, Türk Bayrağı, Gençliğe hitabe yok. III. ve IV. sınıf öğrencilerinin karnelerinde var.

*

Benim aklıma gelen:

‘Henüz daha çok yeni okullu olan, okul hayatını öğrenmeye çalışan küçücük evlatlarımıza Atatürk’ün resmini de ismini -bu şekilde de olsa- unuttumak.’

*

Hem başka ne neden olabilir ki?

Ülkeyi kuran Atatürk’ün resmi, Türk Bayrağı, Gençliğe hitabe veya İstiklal marşı bu zamana kadar İlkokul karnelerinde vardı da AKP’nin Milli Eğitim Bakanı niye I. ve II. sınıfların karnelerine (Öğrenci Gelişim RaporI’una) bunları neden koymadıklarını açıklamış olsalar!

Olmuş olsaydı ne olurdu mesela?

*

‘Çocuk Gelişim Raporu’nda (I. ve II. sınıfın karnelerde) İstanbul Havalimanı. Togg konuluyorsa, Cumhuriyetin bütün kazanımları niye satılmış olabilir?

*

Sahi AKP, yıllardır neden böyle bir saplantı içinde? Ve İktidar, Atatürk’le nasıl bir sorunu olabilir ki?

Anlamıyorum… anlayamıyorum