Kaynak: Haber Merkezi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Belediye Meclis üyeleri için Yeni Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı’nda katılım töreni düzenlendi. Törene Kaya’nın yanı sıra Yeni Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Murat Özçilingir, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Törende İl Başkanı Mustafa Bak, Kaya’ya kurucu üyelik belgesini takdim etti ve parti rozetini taktı.

Törende konuşan Kaya, ilk kurulduğu andan itibaren Yeni Parti'nin içinde olduklarını, ancak töreni bugün düzenlediklerini vurguladı. Kaya, şunları kaydetti:

“Yeni Parti telaffuz edilmeye başladığında, ilk önce orada olmamız gerektiğini arkadaşlarımızla değerlendirdik. Ben Sayın Özgür Özel'le 5 yıl parlamentoda görev yaptım. Nasıl çalışkan, vefalı, yurtsever bir insan olduğunu bizzat 5 yılda gözlemledim. Dolayısıyla, ‘Onun olduğu yerde tereddütsüz olmak vazifemizdir’ dedik ve o anlayışla Yeni Partimizde yerimizi aldık. Yine Sayın Cumhurbaşkanı adayımız, sevgili kardeşimiz, hemşerimiz Ekrem İmamoğlu... İstanbul'da Türkiye'ye yeni bir belediyecilik anlayışıyla, yoksula, ihtiyaçlıya dokunan, sosyal yardımlarıyla, yaptığı birbirinden değerli işlerle belediyecilikte çığır açan Ekrem İmamoğlu kardeşimiz... Bizim yerimiz onun yanıdır. İlk gün de öyle düşünüyorduk, bugün de böyle düşünüyoruz.”



16 yaşında SODEP ile başlayan siyasi yolculuğunun, 9 Eylül 1992’den itibaren CHP’de devam ettiğini ve CHP’nin bütün kademelerinde onurla, gururla görev yaptığını belirten Kaya sözlerini, şöyle sürdürdü:

'LİYAKATLERİNE GÜVENDİĞİMİZ KADROLARLA BİRLİKTE BU TARİHİ KARARI ALDIK'

"Sonrasında yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Partimizin nasıl işgal edildiğini, iş birlikçilerle yapılan görüşmeler sonrasında partimize nasıl bir kötülük yapıldığını biliyoruz. Aslında sadece partimize değil, ülkemize ve ülkemizin geleceğine nasıl ihanet edildiğini hep birlikte üzülerek gözlemledik. Orada bizlere siyaset yapma, hizmet etme alanı bırakmadılar. O yüzden milletimizle görüşerek, bize oy veren seçmenlerimizden, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızdan helallik alarak, görüş alarak bu tarihi kararı alma durumunda kaldık. Çünkü o insanlar bizlere güvenerek, bizlere inanarak oy verdiler, bu değerli emaneti bizlere teslim ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak her birimiz için çok zordu, içimize sinen bir şey değildi ama bir mecburiyetti. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul işgal edildiğinde Anadolu'ya çıkıp Milli Mücadele'yi örgütlemeyi düşünmüştü ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak oradan çoban ateşlerini yakmıştı. Bazen siyasetin, yaşamın, mücadelenin içinde bu tür kararlar almak gerekiyor. Biz de yol yürüdüğümüz, vicdanlarına, birikimlerine, liyakatlerine güvendiğimiz kadrolarla birlikte bu tarihi kararı aldık ve birlikte bu yolculuğa çıktık."

Ülkenin gidişatından kaygı duyan herkesi Yeni Parti çatısı altında siyaset yapmaya davet eden Kaya, şunları söyledi:

“Bu gidişattan memnun olmayan bütün yurttaşlarımızı bir arada toparlamak için yola çıktık. ‘Ben bu ülkeyi seviyorum; devletimi, bayrağımı, vatanımı seviyorum ama bu gidişattan kaygı duyuyorum’ diyen herkesle kucaklaşmak, herkesle kol kola girip yol yürümek istiyoruz. Çünkü bugün memleketin ve milletin ihtiyacı budur. Dertlere derman olma anlayışıyla siyaset yapan bütün yurtseverlerin, bütün vatanseverlerin Kuvayımilliye ruhuyla bir araya gelmesi tarihi bir sorumluluktur. Hiç kimsenin dün nerede siyaset yaptığına bakmaksızın ülkemizin gidişatından, çocukların geleceğinden kaygı duyan, pahalılıktan geçim sıkıntısından bıkan, bolluk berekete, huzura hasret bütün yurttaşlarımızı Yeni Parti çatısı altında birlikte yol yürümeye davet ediyoruz. Söz konusu artık siyaset değildir, siyasi partiler değildir. Lütfen bunun ayırdında olalım, söz konusu olan vatandır. Söz konusu vatan olduğu yerde hiçbir hesap yapılmaz, vatanın birliği, bütünlüğü ve güzel yarınlarının hesabı yapılır. Türkiye'nin her zamankinden daha çok yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı, işte biz bu yeni başlangıca hep birlikte bir adım atıyoruz.”

Yeni Parti’nin bireysel hesapların yapıldığı bir yer olmayacağının altını çizen Kaya sözlerini, şöyle noktaladı:

'YENİ BAŞLANGIÇLARA CESARET EDEBİLENLER, YARINLARIN HİKÂYESİNİ YAZANLARDIR'

“Bütün arkadaşlarımdan ricamdır; hiçbirimiz, hiç kimse asla bireysel hesap yapmayacak. Yeni Parti bireysel hesapların değil, toplumsal hesapların yapıldığı, ülkenin, memleketin, milletin dert edildiği ve o dertlerin çözüleceği yer olacaktır. Hiç kimse ‘Ben şuraya talip olacağım, kendime göre hesap yapıyorum’ anlayışıyla Yeni Parti'de siyaset yapma şansına sahip değildir. Her birimizin temel önceliği toplumun derdidir. Çözülmesi gereken binlerce dert birikmiştir. Bunu görüyoruz ve bu dertleri çözecek olan kadrolar buradadır. Bu anlayışla siyasetimizi sürdüreceğiz. Herkese kapımız, gönlümüz açıktır. Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni başlangıçlar büyük değişimlerin ilk adımıdır. Yeni başlangıçlar güzel yarınların habercisidir. Yeni başlangıçlara cesaret edebilenler, yarınların hikâyesini yazanlardır. Yeni umutlar, yeni başarılar bizleri bekliyor. Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

'CUMHURİYETLE, DERDİ OLMAYANLARLA, HALKIYLA SORUNU OLMAYANLARLA YOL YÜRÜYECEĞİZ'

Yeni Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da “Yeni Parti çatısı altında hepimiz büyük bir heyecanla, büyük bir gayretle, hep birlikte, omuz omuza bir yola çıkıyoruz. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le, Cumhuriyetle, derdi olmayanlarla, halkıyla sorunu olmayanlarla yol yürüyeceğiz” diyerek katılımların hayırlı olmasını diledi.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ EKREM İMAMOĞLU’NUN DA SÖYLEDİĞİ GİBİ, BU GÜNLER GEÇECEK VE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK'

Yeni Parti Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Yeni Parti’ye büyük bir teveccüh olduğunu kaydederek iki haftalık süreçte Trabzon’da 8 bin 600, Ortahisar’da ise 3 bin 500’e yakın üyeye ulaştıklarını söyledi. Başkan Kaya ve Belediye Meclis Üyelerinin katılımının hayırlı olmasını dileyen Batmaz, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun da söylediği gibi, bu günler geçecek ve her şey çok güzel olacak” dedi.

Konuşmaların ardından Kaya ve Belediye Meclis üyelerine kurucu üyelik belgeleri takdim edildi ve parti rozetleri takıldı.