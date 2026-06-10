İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 6 Haziran 2026 tarihinde AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşma hem büyük yankı uyandırdı, hem de ciddi eleştiri aldı.



Çiftçi, "Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı... Niyazım şuydu: Rabb'im bir gün bana, bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek... Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var" dedi.

Fakat Sayın Çiftçi’nin böyle açıklamalar yapması ve bu hayalleri kurması oldukça normal. Çiftçi, göreve geldiği ilk günlerde Erdoğan’a yine benzer bir methiyede bulunmuş; yurt dışı ziyaretinde bir salonda II. Abdülhamid’in fotoğrafını gördüğünü belirterek, "Geçmişte Abdülhamid Han neyse, bugün de Cumhurbaşkanımız aynı şey. 100 yılda bir gelen bir lider" demişti.

BANA ARKDAŞINI SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM

İsmail Kahraman’ı anımsar mısınız? Hani, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman…

2016 yılında gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen "Yeni Türkiye ve Yeni Anayasa" başlıklı konferansta konuşan ve mevcut anayasayı eleştirerek, "Laiklik yeni anayasada olmamalıdır" ifadelerini kullanan ve dindar bir anayasa yapılması gerektiğini savunan Meclis Başkanı…

‘KURŞUN BİLE SIKMADIK Kİ’

2022'de Rize'nin fethinin 561. yılı dolayısıyla düzenlenen programda şehirlerin düşman işgalinden kurtuluş yıldönümlerinin kutlanmasını hedef alarak. İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler; kurşun sıkmadık ki" diyerek Milli Mücadele tarihine geçecek açıklamalar yapan Kahraman!



Atatürk'e defalarca hakaret eden, Kurtuluş Savaşı için "Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı" ifadelerini kullanan Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Kahraman!

Şimdi diyeceksiniz ki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin açıklamasından, İsmail Kahraman’a nasıl geldi bu kadın?

Şöyle izah edeyim ; Bakan Çiftçi İsmail Kahraman'ın TBMM Başkanlığı yaptığı dönemde yaklaşık iki yıl boyunca Kahraman'ın Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerini yürüttü.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum Valisi olarak atandı, ardından Erzurum Valiliği ve son olarak 11 Şubat 2026'da İçişleri Bakanı oluverdi.

Çiftçi'nin valilik ve bakanlık görevleri süresince de iletişimlerini ve yakınlıklarını sürdürmeye devam etti. Öyle ki geçtiğimiz ay işte o yazının başında Abdülhamid hayranlığına şahitlik ettiğimiz Çiftçi yanına İsmail Kahraman’ı da alarak Sultan Abdülhamid Han’ın türbesini ziyaret etti.

Osmanlı’nın çöküşüne sebep sultana sevgi bununla da bitmiyor tabi. Göreve geldiği ilk gün odasını hangi tablo ile süsledi derseniz buyurun;

Daha önce de yazdım, söyledim. Erdoğan’ı Abdülhamid’le eşleştirmek cumhuriyetin çizgilerine yazık etmektir. Az bir tarih okuması olan Sultan Abdülhamid’in kim olduğunu bilir.

Bırakın başka bir ülkenin şehrine vali olma arzusunu, siz evvela Osmanlı’nın değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı olduğunuzu unutmayın… Evvela buradaki işleri hafızlıktan geri kalan zamanlarınızda bir düzleyin, gerisi gelir diyelim…