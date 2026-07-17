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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

İLK 6 AYDA VE YILLIK İYİMSER TABLO

2026’nın ilk 6 ayında, 2025’in ilk 6 ayına göre; kurulan şirket sayısı yüzde 9,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 17,6 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2 artış gösterdi. 2026’nın ilk 6 ayında, 2025’in ilk 6 ayına göre; kapanan şirket sayısı yüzde 1,4 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,4 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,8 arttı.

Haziran 2026’da, Haziran 2025’e göre; kurulan şirket sayısı yüzde 31,5 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,1 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 45,1 arttı. Haziran 2026’da, Haziran 2025’e göre; kapanan şirket sayısı yüzde 28,2 arttı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,2 arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,5 azaldı.

AYLIKTA KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 58,9 ARTTI

TOBB verilerine göre; haziran ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 58,9 artış kaydetti. Bu veriyle kredi ile boğuşan esnafın tek tek kepenk indirdiğinin göstergesi oldu. Kapanan kooperatif sayısı yüzde 50,8 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 67 yükseldi.