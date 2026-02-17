Artan jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışları altın fiyatlarının üst üste rekor kırmasına yol açtı. Geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldüren altın, 2026 yılına da yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçti. Ancak uzmanlar önümüzdeki dönemde altının yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor.

Yatırımcıların altına yönelmesi hem fiziksel piyasada da büyük hareketliliğe neden oldu. Altın almak isteyen vatandaşlar özellikle Kapalıçarşı’daki kuyumcularda uzun kuyruklar oluşturdu.

Altına yönelik yüksek taleple birlikte Darphane’de altın basımı da hız kazandı.

Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre, bu yılın ilk ayında basılan Cumhuriyet altını adedi 1 milyon 392 bini aşarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak ayında çeyrek altın üretimi de 943 bin adedi bularak 2025’in aynı döneminden daha yüksek gerçekleşti.

2025 yılına bakıldığında ise en yüksek aylık basımın Ocak 2025’te gerçekleştiği görülüyor. Geçen yıl ocak ayında toplam basım 1 milyon 708 bin 982 adet, çeyrek altın basımı ise 1 milyon 215 bin 730 adet olmuştu. Yıl içinde özellikle yaz aylarında belirgin bir yavaşlama yaşandı. Haziran ayında toplam basım 428 bin 216 adede, temmuzda 413 bin 775 adede kadar geriledi. Ağustosta 425 bin 426 adet seviyesinde kalan üretim, eylülde yeniden ivme kazanarak 977 bin 22 adede çıktı.

TARİH DEĞİŞİMİ ETKİSİ

Son çeyrekte toparlanma eğilimi sürerken ekimde 1 milyon 39 bini, kasımda 1 milyon 30 bin 746 adetlik basım gerçekleşti. Ancak aralık ayında sert bir düşüş yaşandı ve toplam basım 242 bin 703 adede kadar indi. 2026’nın ilk ayında görülen 1,39 milyon adetlik üretim, hem aralık ayındaki düşük bazın ardından güçlü bir sıçramaya işaret etti hem de son 12 aylık dönemin en yüksek seviyesine ulaşıldığını gösterdi.

Çeyrek altın tarafında da benzer bir tablo oluştu; 2025’in son ayındaki 128 bin 710 adetlik üretimin ardından 2026 Ocak’ta 942 bin 450 adede çıkılarak dikkat çekici bir artış kaydedildi. Veriler, altına yönelik talebin yeni yılın ilk ayında yeniden hızlandığını ve darphanenin üretimi buna paralel artırdığını ortaya koyuyor.