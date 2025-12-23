Doğanın en sevilen meyvelerinden biri olan çilek, son dönemde yürütülen kapsamlı klinik araştırmalarla "süper besin" statüsünü pekiştirdi. Özellikle nörolojik sağlık ve metabolik dengeler üzerindeki etkisiyle gündeme gelen meyvenin, doğru miktarda tüketildiğinde yaşlanma etkilerini geciktirdiği saptandı.

BİLİŞSEL PERFORMANSTA "PELARGONİDİN" ETKİSİ

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rush Üniversitesi’nde görev yapan ünlü nöropatolog Dr. Julie Schneider, yürüttüğü çalışmalarda çileğin içerisinde bulunan "pelargonidin" adlı maddenin beyin sağlığı üzerindeki mucizevi etkilerini inceledi. Schneider, düzenli çilek tüketen bireylerin beyinlerinde, Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilen tau proteinlerinin birikiminin çok daha az olduğunu ifade etti. Araştırma sonuçları, haftada en az iki porsiyon çilek tüketen yetişkinlerin bilişsel yaşlanmasının 2,5 yıla kadar gecikebileceğini ortaya koydu.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINDA DEVRİM

Nevada Üniversitesi'nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Arpita Basu, çileğin sadece bir atıştırmalık değil, aynı zamanda bir damar dostu olduğunu vurguladı. Basu tarafından gerçekleştirilen klinik deneylerde, her gün belirli bir miktar dondurulmuş veya taze çilek tüketen bireylerin kötü kolesterol (LDL) seviyelerinde %10’luk bir düşüş gözlemlendi. Dr. Basu, meyvedeki yüksek C vitamini ve potasyumun kan basıncını dengeleyerek damar sertliğini önlediğini belirtti.

"OKSALAT" VE PESTİSİT TEHLİKESİ

Ancak her doğal mucizede olduğu gibi, çilek tüketiminde de uzmanlar bazı risklere dikkat çekti. Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Eric Rimm, çileğin yüksek oranda oksalat içerdiğini, bu durumun böbrek taşı yatkınlığı olan bireyler için risk teşkil ettiğini bildirdi. Rimm ayrıca, organik olmayan çileklerdeki pestisit (tarım ilacı) kalıntılarının hormonal dengeleri bozabileceği konusunda tüketicileri uyardı.

Meyvenin içerisindeki doğal şekerin diyabet hastaları için kontrollü tüketilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, günde 8 adet orta boy çileğin günlük ihtiyacı karşılamak için ideal ölçü olduğunu dile getirdi.