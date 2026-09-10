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FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya 2027 başkanlık seçimleri öncesinde Avrupa'dan gelen tepkilere Fransa da katıldı.

Fransa Futbol Federasyonu (FFF), Infantino'ya verdiği desteğin geri çekilmesi kararının oybirliğiyle alındığını duyurdu. Federasyon ayrıca FIFA'nın yönetim yapısında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

FFF'DEN FAST FORWARD PROGRAMME TEPKİSİ

FFF, Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açmayı öngören Fast Forward Programme (FFE) projesine de tepki gösterdi.

Federasyonun açıklaması şu şekilde:

"Futbolun geleceği üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip bir proje; kapsamlı bilgilendirme, derinlemesine istişare ve tamamen şeffaf bir karar alma süreci olmaksızın tasarlanamaz. FIFA'nın yönetim anlayışı, futbolun temsil ettiği standartları karşılamamaktadır."

INFANTINO'YA DESTEĞİNİ ÇEKEN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

Fransa'dan önce Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Arnavutluk, Galler, Sırbistan ve Finlandiya futbol federasyonları da FIFA başkanlık seçiminde Infantino'ya verdikleri desteği geri çektiklerini açıklamıştı.

FIFA başkanlık seçiminin 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanıyor.