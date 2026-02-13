Saide Alp Anaokulu öğrencilerinin hayal dünyasından yola çıkılarak tasarlanan atkı ve bereler miniklere hediye edildi. Çocukların çizimlerinin ürüne dönüştüğü bu özel projede, 3 boyutlu yazıcılarla hazırlanan sevimli kardan adam figürleri de armağanlar arasında yer aldı.

Hediyelerini alan öğrencilerin gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi; salon, kahkahalar ve renkli anlarla dolup taştı. Dayanışma ve ortak üretimin güzel bir yansıması olan etkinlik, hem çocuklar hem de gönüllü gençler için hafızalara kazınan anlamlı bir gün oldu. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla tamamlandı.

Şehit Suat Çelik Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençlik liderleri ile Beylikova Gençlik Merkezi’nin katkı sunduğu çalışmada, çocukların yaratıcılığını teşvik etmek ve paylaşma bilincini güçlendirmek hedeflendi. Projeye emek veren gönüllü gençlerin özverisi, organizasyona ayrı bir değer kattı.

Etkinliğe Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü de katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.