Islah çalışmalarıyla geliştirilen ve yerli genetiğin en üst segmentini temsil eden yaklaşık 120 koçun görücüye çıktığı açık artırmada, 26 katalog numaralı "Karacabey Merinosu" cinsi koç damga vurdu.

Bandırma’da düzenlenen 83. Geleneksel Damızlık Koç Satışı Töreni'nde çekişmeli geçen artırmanın sonunda şampiyon koç, tam 1 milyon 110 bin liralık bedelle Manyaslı üretici Emre Emrah Sömer tarafından satın alındı. Bu rakam, piyasadaki birçok sıfır kilometre otomobilin fiyatını geride bırakarak bölge tarihinin en yüksek satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

87 KİLOGRAMLIK "CANLI SERVET"

9 Kasım 2024 doğumlu olan ve ikiz eşi olarak dünyaya gelen rekortmen koç, 87,64 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekiyor. Bakanlık yetkililerinin de katıldığı törende, satışa sunulan tüm damızlıklar kısa sürede yeni sahiplerini bulurken, şampiyon koçun bir araç fiyatına alıcı bulması törenin en çok konuşulan konusu oldu.

ÜRETİCİNİN YATIRIMI GENETİĞE

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, yarım asırlık bir tecrübeyle yerli hayvancılığı güçlendirdiklerini belirtti. Üreticilerin, bir araba fiyatını gözden çıkararak yaptıkları bu yatırımın, sürülerin genetik kalitesini artırmak adına kritik bir hamle olduğu vurgulandı.