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Kaynak: DHA

İnegöl’ün kırsal Süpürtü Mahallesi’nde bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ç., bahçede motorlu testereyle odun kesmeye başladı.

Kesim yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu elinin motorlu testereye kaptırdı ve sol eli parçalandı. Elinde derin yaralanmalar oluşan İbrahim Ç., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavisinin devamı için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.