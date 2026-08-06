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Kaynak: DHA

Kaza, Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. M.P.'nin kontrolünü yitirdiği 45 HA 8722 plakalı otomobil, yol kenarındaki dönerci dükkanına daldı.

Kepengi kırarak iş yerine giren otomobil, dönerci ile bitişiğindeki yumurtacı dükkanını ayıran duvara çarpıp durdu. Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Tuğla ve beton parçaları bitişikteki yumurtacı dükkanına savrulurken, iş yerindeki binlerce yumurta kırıldı.

Her iki iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öne sürülen M.P., ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından emniyete götürülürken, otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.