Maç bitiminde futbolculara mikrofon uzatılır ve futbolcular da maçı kazandılarsa, “galibiyeti taraftarına armağan eder” ya da kaybettilerse “bir sonraki maça bakacağız” diyerek tarafına söz verir.

En fazlası, tartışmalı bir pozisyon üzerine hararetli yorum yapılır.

Ancak dün öyle olmadı.

Ankara Keçiörengücü futbolcusu İbrahim Akdağ, 1-0 kaybettikleri Esenler Erokspor maçının ardından söze şöyle başladı:

“Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı”

Oynanan bir futbol müsabakası fakat ilk söz Cumhurbaşkanı!

Futbolcu İbrahim Akdağ şöyle dedi:

“Futbolla ve maçla alakalı konuşmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Onu hepimiz seviyoruz. Ama Erokspor’dakiler de onun evladı, biz de onun evladıyız. Bu kadar net söylüyorum, buradakiler kayrılıyor. Bizim ilk maçta nasıl berabere kaldığımızı bütün Türkiye gördü. Bugün de yüzde 100 penaltımız verilmedi. İki tane önemli maçımız var, ceza almak istemiyorum. Bunlar yüzünden Cumhurbaşkanımızı sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz seviyoruz ama bir takım şeyleri onun haberi olmadan yaptıklarını biliyoruz.”

TFF 1. Lig'de Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar da geçen ay Esenler Erokspor'u 2-1 yendikleri maçtan sonra hakemin verdiği penaltı kararını “Kimse kusura bakmasın, bu penaltı dünyanın hiçbir yerinde çalınmaz” diyerek eleştirmişti.

Erokspor’un Süperl Lig’e çıkması noktasında yoğun bir tartışma var.

Peki, nedir bu Erokspor’un alametifarikası… Gençlerin deyimiyle, nedir bu Erokspor’un numarası?

ERDOĞAN’IN TOP KOŞTURDUĞU TAKIM

16 Kasım 1959 tarihinde, İstanbul Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa, Sinanpaşa semtinde Fikret Erok, Hüseyin Çokserinler, Hasan Çokserinler, Ahmet Kurt, Hüsnü Taşgit, Alaattin Öner, Ekrem Minir, İsmail Çokserinler ve Şerif Kurt tarafından kuruldu.

Başakşehir Futbol Kulübü’nün de pilot takımı olan Erokspor, günümüzde artık “Esenler Erokspor” oldu.

Tayyip Erdoğan’ın Erokspor’da top koşturduğu dönemden bir kare.

Başta Tayyip Erdoğan olmak üzere, eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin ve eski Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bu kulüpte top koşturmuş isimlerden…

Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında konuşan Erdoğan, Erokspor için şunları söylemişti:

“Başakşehir'i kurduğum gibi bir de onun altında proje takım var, o proje takımı da mahalle takımı olarak çocukluğumda 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor, Esenler Erok diye. İkisi de bunların başarılı gidiyor. Esenler Erok da ikinci sırada, o da çıkabilir.”

EROKSPOR HAYALİNDEN TRAFİK KAZASINA…

Tayyip Erdoğan’ın Erokspor hayali başbakan ya da cumhurbaşkanlığı döneminde ortaya çıkmış değildi.

İlk günden bu yana Erokspor konusunda çalışmalar yapıyordu.

Erdoğan’ın ölümden döndüğü hatta zaman zaman Meclis konuşmasında da anlattığı bir trafik kazası olayı var.

Bakın o kazada kimler vardı, Erokspor konusu neydi?

Erdoğan’ın eski çalışma arkadaşı ve bir dönem AKP Milletvekilliği de yapmış olan Harun Karaca, Erdoğan’ın kaburgalarının kırıldığı o kaza günü, aracın arka koltuğunda oturan isimlerden biriydi.

Erdoğan 2017 yılında 3.lige geçen Erokspor’u tebrik etmişti.

Neler olduğunu dinleyelim:

“Beş kişiyiz arabada. Reis’ten başka, ben varım, benim kayınbirader var, Osman Kaan ve Osman Aşkın Bak var.”

Osman Aşkın Bak, 2017-2018 döneminde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı. Neden araçtaydı? Elbette Erokspor!

Harun Karaca’nın anlattığına göre; Osman Aşkın Bak, Erokspor’la ilgili bir iş için Ankara’ya gidecekti.

Erdoğan henüz başbakanlık koltuğuna dahi oturmadan Erokspor konusunda çalışmalar yapıyordu. O ve arkadaşları için çok önemliydi.

JET FADIL NEREDEN ÇIKTI?

Erdoğan’ın bu trafik kazasından çıkan bir isim daha var, Jet Fadıl!

Batman Beşiri Cezaevi’nde hükümlü bulunan “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz, annesinin cenaze töreni için geçen hafta cezaevinden çıkarıldı.

Fadıl Akgündüz cenaze evinin önünde kameralara şöyle seslendi:

“Adam benden İstanbul’daki otelini istedi, vermedim diye 12 senedir bana eziyet çektiriyor. En sonunda iflas ettirdi, şimdi TOKİ ile öğrenci yurdu yapacağını söylüyor. 1.5 milyar dolarlık oteli 150 milyon dolara vereceksin ya da içeri gireceksin dedi. Ben o zalimden ahirette davacıyım. Şahit olun.”

Tayyip Erdoğan’ın kaburgalarının kırıldığı kazada çocukluk arkadaşı Kaanlar Gıda’nın sahibi Osman Kaan da vardı.

Aynı hikayeyi bir de aracın şoförü, işadamı Osman Kaan’dan dinleyelim:

“Bolu civarındaydı. Dağlar karlıydı ama yolda kar yoktu. Öndeki aracı sollamak isterken karşıdan gelen otobüsü gördüm ve frene bastım. Frene basınca araba kızakladı ve yol kenarında dikili olan kazıklara çarptık, sonra karşıdan gelen otobüsün altına girdik. Reisin ve arkadaşlarımızın vücudunun birçok yerinde kırıklıklar oluştu. Eğer o kazıklar olmasaydı uçuruma yuvarlanacaktık. Bu da bir kader anı.”

Osman Kaan, son kazasını da “Jet Fadıl’a toslayarak” yaptı.

“Jet Fadıl” olarak tanınan Fadıl Akgündüz’ün, Osman Kaan’ı bir milyon TL, yeğeni Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ı ise 750 bin TL dolandırdığı kamuoyu gündemine geldi.