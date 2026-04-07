Gaziantep Üniversitesi’nde görevli öğretim görevlisi M.Y.’nin, doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine başlattığı "intikam planı" dudak uçuklatan bir dolandırıcılıkla sonuçlandı.

521 MİLYON TL DOLANDIRDI

Aralarında dekan ve profesörlerin de bulunduğu meslektaşlarından üniversiteyle ilgili çeşitli metinler için imza toplayan M.Y., özel cihazlar kullanarak bu belgeleri 521 milyon TL'lik senet ve çeklere dönüştürdü.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik takibi sonucu, M.Y. ile birlikte hareket eden 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonda evrak inceleme cihazları ve kağıt kesme makineleri ele geçirilirken, 7 üniversite bitirdiği öğrenilen M.Y. dahil 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.